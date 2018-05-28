Ежегодно растёт фальсификация и подделка продуктов питания

За три года ввоз пальмового масла в Казахстан вырос до 46,6 тысяч тонн.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко призвал усилить работу по обеспечению безопасности продуктов питания, передаёт корреспондент BNews.kz.

"По информации Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК, в 2017 году основное количество фальсифицированной продукции приходится на молочную и масложировую продукцию. Это – сгущённое молоко, молоко питьевое, сметана, сливочное масло, сыры, йогурты. Из 493 проб этой продукции фальсифицированными признаны 142 или 29%", - сказал Владимир Божко на правительственном часе в Мажилисе.

Он отметил, что чаще всего фальсификация молочных продуктов и подделка растительных масел идёт за счёт добавления пальмового масла, ввоз которого в Россию и Казахстан катастрофически растёт с приростом ежегодно в 40-50%.

"За 3 года и 2 месяца 2018 года ввоз пальмового масла в нашу страну вырос до 46,6 тысяч тонн и основными потребителями являются компании "Евразия фудс", АО "Рахат", ТОО "FG-VQ", производители пекарных и кондитерских изделий. Известно, что пальмовое масло при перегреве становится серьёзным канцерогеном и с каким реально перекисным числом оно к нам завозится: одному Богу известно. В Европе это число разрешено не более 0,5 моль, а у нас разрешено почему-то до 10", - подчеркнул вице-спикер.

Он добавил, что Комитетом также констатируется, что 20,3% взятых проб завозимого из-за рубежа мяса птицы выявили несоответствие мяса требованиям технических регламентов.

"В этой связи предложение о передаче контроля за пищевой продукцией от границы до стола потребителя к МСХ также заслуживает внимания. Хотя разделение зон ответственности на этом участке очень сложное", - продолжил он.

Владимир Божко отметил необходимость внести серьёзные изменения в Закон о торговле, поскольку посредник и торговые сети забирают у сельхозтоваропроизводителей большую часть прибыли и не допускает сельский бизнес к справедливой торговле.

"Член Евразийской комиссии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийского экономического союза Сергей Сидорский в интервью, опубликованном 3 мая в газете "Казахстанская правда" подчеркнул, что наиболее остро в странах входящих в ЕАС стоит вопрос обеспечения населения фруктами и ягодами. Спрос на эту продукцию в ЕАС превышает текущее производство более чем в 2 раза. Ежегодно в ЕАС ввозится 1,5 млн тонн яблок и груш, что извлекает из карманов покупателей свыше 1 млрд долларов. В предлагаемой концепции развитие садоводства также имеется. Думается, что это направление в программе можно было бы отработать более подробно в плане увеличения плодовых и ягодных плантаций и переработки ягодной продукции в соки, джемы, варенья, детское питание", - подытожил вице-спикер Мажилиса.

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