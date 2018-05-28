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Ежегодно растёт фальсификация и подделка продуктов питания

За три года ввоз пальмового масла в Казахстан вырос до 46,6 тысяч тонн.

Фото : Zakon.kz28 мая 2018, 11:38

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко призвал усилить работу по обеспечению безопасности продуктов питания, передаёт корреспондент BNews.kz.

"По информации Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК, в 2017 году основное количество фальсифицированной продукции приходится на молочную и масложировую продукцию. Это – сгущённое молоко, молоко питьевое, сметана, сливочное масло, сыры, йогурты. Из 493 проб этой продукции фальсифицированными признаны 142 или 29%", - сказал Владимир Божко на правительственном часе в Мажилисе.

Он отметил, что чаще всего фальсификация молочных продуктов и подделка растительных масел идёт за счёт добавления пальмового масла, ввоз которого в Россию и Казахстан катастрофически растёт с приростом ежегодно в 40-50%.

"За 3 года и 2 месяца 2018 года ввоз пальмового масла в нашу страну вырос до 46,6 тысяч тонн и основными потребителями являются компании "Евразия фудс", АО "Рахат", ТОО "FG-VQ", производители пекарных и кондитерских изделий. Известно, что пальмовое масло при перегреве становится серьёзным канцерогеном и с каким реально перекисным числом оно к нам завозится: одному Богу известно. В Европе это число разрешено не более 0,5 моль, а у нас разрешено почему-то до 10", - подчеркнул вице-спикер.

Он добавил, что Комитетом также констатируется, что 20,3% взятых проб завозимого из-за рубежа мяса птицы выявили несоответствие мяса требованиям технических регламентов.

"В этой связи предложение о передаче контроля за пищевой продукцией от границы до стола потребителя к МСХ также заслуживает внимания. Хотя разделение зон ответственности на этом участке очень сложное", - продолжил он.

Владимир Божко отметил необходимость внести серьёзные изменения в Закон о торговле, поскольку посредник и торговые сети забирают у сельхозтоваропроизводителей большую часть прибыли и не допускает сельский бизнес к справедливой торговле.

"Член Евразийской комиссии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийского экономического союза Сергей Сидорский в интервью, опубликованном 3 мая в газете "Казахстанская правда" подчеркнул, что наиболее остро в странах входящих в ЕАС стоит вопрос обеспечения населения фруктами и ягодами. Спрос на эту продукцию в ЕАС превышает текущее производство более чем в 2 раза. Ежегодно в ЕАС ввозится 1,5 млн тонн яблок и груш, что извлекает из карманов покупателей свыше 1 млрд долларов. В предлагаемой концепции развитие садоводства также имеется. Думается, что это направление в программе можно было бы отработать более подробно в плане увеличения плодовых и ягодных плантаций и переработки ягодной продукции в соки, джемы, варенья, детское питание", - подытожил вице-спикер Мажилиса.


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