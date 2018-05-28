Укравший в Бишкеке 20-летнюю девушку парень зарезал ее в здании полиции 

После он нанес ножевые ранения себе и в тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу.

Укравший в Бишкеке 20-летнюю девушку парень зарезал ее в здании милиции, сообщает Turmush.

По предварительной информации, девушка, 1998 года рождения, получила пять ножевых ранений, в результате чего скончалась на месте. После 30-летний мужчина нанес ножевые ранения себе и в тяжелом состоянии был доставлен в районную больницу.

Как сообщили Turmush источники, житель города Бишкек решил украсть 20-летнюю девушку с целью женитьбы. После того, как поступила ориентировка от ОВД Первомайского района Бишкека, мужчина и девушка были задержаны на участке дороги Бишкек–Ош.

Предположительно, они направлялись на юг республики. Их доставили в ближайшее отделение милиции для дальнейших разбирательств.

В комнате приема отделения милиции между мужчиной и девушкой произошла перепалка, в результате которой он стал наносить ей удары ножом. Предварительно мужчина закрыл двери.

В Жайылском районной больнице сообщили, что состояние мужчины остается тяжелым. По данным медиков, он находится в отделении реанимации. Он был доставлен с ножевыми проникающими ранениями брюшной полости, с повреждениями кишечника в нескольких местах.





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