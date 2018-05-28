На несколько алматинских торговых домов и рынков подали в суд

Контрольная проверка выявила неисполнение предписаний контролирующего органа в полном объеме.

Контрольная проверка объектов массового скопления людей показала, что не все они устранили выявленные нарушения требований пожарной безопасности, передает Zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга в Правительстве РК рассказал заместитель Министра внутренних дел РК Ю.Ильин.

По его данным, список объектов торговли, в отношении которых по результатам контрольной проверки за неисполнение в полном объеме предписаний об устранении выявленных нарушений составлены административные материалы по ч.3 ст.462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, и переданы для принятия решения в судебные органы.

КЧС МВД предоставил список объектов, не выполнивших предписания контролирующего органа.

Город Алматы: ТД «Арзан», ТЦ «Домиллион», ТД Алматы кілем, ТД Фэшн Ритейл, ТД «Азия Парк» (Прайм плаза), ТРЦ «Москва», ТД «Мамыр», ТЦ «Орбита», ТД «Строймарт», ТРЦ «Есентай Молл», Рынок «Рахат», Рынок «Юпитер», Рынок «Барыс», Рынок «Олжа», ТД Аман авто, ТЦ «Белес», ТРК «Максима», ГУМ «Торговый центр», Рынок «Зеленый базар», ТЦ «Алма», ТЦ «Мега Тау», ТД «Туркестан», ТЦ «Жібек Жолы», Рынок «Барлык сауда».

Город Астана: «Крытый рынок столичный универсальный базар», ТРЦ «Аружан», ТД «Жастар» ТД «Автогранд», рынок «Улжан», Торговый магазин, ТОО «Совл», рынок «Сарыарка», ТОО «EURASIAN TRADING GROUP» торговый дом.

Алматинская область: Центральный универсальный рынок ИП Смагулова.

Карагандинская область: магазин «Сатурн».

Санкция ч.3 ст.462 КоАП наряду со штрафом от 100 до 500 МРП в зависимости от категории юрлица, предусматривает приостановку эксплуатации объекта до 3 месяцев, но приостановка может быть и не применена – это решение по усмотрению судьи.

В апреле текущего года после ЧП в России по объектам с повышенной степенью риска прошли проверки на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ряде ТД, ТРЦ и рынках были выявлены нарушения, которые необходимо было устранить.

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