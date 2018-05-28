Путешествие на Канары с компанией Имперум

Канарские острова в наши дни стали туристическим брендом, первым из лучших европейских курортов.

Канарские острова являются собственностью Испании, расположенной у северо-западного побережья Африки. Они состоят из 7-й крупных островов вулканического происхождения. Компания Имперум Астана предлагает отдых на самом большом остров - Тенерифе, на котором расположена столица островов - Санта-Крус де Тенерифе.

Благодаря тропическому климату островки стали прекрасным районом для отдыха туристов со всего мира. Неповторимое географическое положение, неординарная флора и фауна принесли этому курорту общемировую известность. Среди туристов Emperum Канарские острова также очень популярны.

В отзывах о компании Имперум Астана часто пишут что Канары заслуженно называют «жарким раем». Умеренный климат, отсутствие таможенных барьеров, невысокая стоимость товаров - все это счастье, доступное для любого туриста. В бесчисленных курортных комплексах есть все требования для полноценного отдыха туристов. Поля для гольфа и теннисные корты, манежи для верховой езды и школы стрельбы, восхождение на гору Тейде и тоннели Куэва де Лос-Вердес и 1-дневные экскурсии в Марракеш. И, конечно же, океан с ласковыми волнами, в котором температура воды не опускается ниже 20*.

Канарские острова в наши дни стали туристическим брендом, первым из лучших европейских курортов. В данный момент в этом месте ежегодно отдыхают в пределах 8 млн. человек.

Здесь нет добычи полезных ископаемых и химической промышленности. В результате этого острова являются воплощением тишины и покоя, способствуют пополнению сил человека, как моральных, так и физических. Купаться и загорать в этом месте можно и зимой и летом, поэтому туристы Emperum охотно прибывают сюда забыть об осенней слякоти или зимней стуже.

Команда Emperum постаралась для своих любимых туристов немного рассказать о Канарских остравах. Чтоб ваш отдых с нами был еще более комфортным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!