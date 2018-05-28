Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах страны

Вероятность шторма составляет 90-95%.

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью (с 21 ч. 28 мая по 09 ч. 29 мая 2018 г.) 29 мая по Северо-Казахстанской области ожидается северо-западный ветер 15-20, местами порывы 25 м/с. На большей части дождь. Гроза, шквал, туман, возможен град.

В Петропавловске ночью 29 мая возможен северо-западный ветер 15-20 м/с, дождь, гроза, шквал, туман, возможен град.

29 мая (с 21 ч. 28 мая по 21 ч. 29 мая 2018 г.) в Костанайской области прогнозируется гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

29 мая сутки (от 20.00 часов 28.05 до 20.00 часов 29.05) в Западно-Казахстанской области местами - усиление северного, северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

30 мая днем (от 08.00 часов до 20.00 часов 30.05) ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-20 м/с

31 мая сутки (от 20.00 часов 30.05 до 20.00 часов 31.05) возможно усиление северо-западного, западного ветра до 15-20 м/с

В Уральске: 29 мая сутки (от 20.00 часов 28.05 до 20.00 часов 29.05) ожидается усиление северного, северо-восточного, 30 мая днем (от 08.00 часов до 20.00 часов 30.05) северо-западного, западного, 31 мая сутки (от 20.00 часов 30.05 до 20.00 часов 31.05) северо-западного, западного, ветра порывы до 18 м/с.

Днем (с 20 ч. 28 мая по 20 ч. 29 мая 2018 г.) 29 мая в Актюбинской области местами сохранятся порывы северо-западного, северного ветра 15-20 м/с. Ожидается гроза, возможен град.

В Актобе днем 29 мая - временами гроза, днем порывы северо-западного, северного ветра 18 м/с.

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