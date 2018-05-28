В Караганде после ауызашара отравились 20 человек

Среди отравившихся пациентов четверо детей.

Массовое отравление произошло после ауызашара в Караганде, передаёт BNews.kz.

Карагандинцы стали обращаться к инфекционную больницу в субботу, 26 мая. Говорят, почувствовали себя плохо после ауызашара. По данным управления здравоохранения области, всего с симптомами отравления обратились 20 человек.

"У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация, в общем всё то, что наблюдается при острой кишечной инфекции. Приняты все необходимые меры, лечение оказывается, угрозы для жизни нет, ситуация под контролем", - сказала директор областной инфекционной больницы Караганды Гульмира Бекзатова.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области, среди отравившихся пациентов четверо детей.

"Результаты анализов будут известны позже. Все пациенты сообщили, что ели мясо, салаты, выпечку во время ауызашара. Сейчас сложно сказать, чем именно люди отравились. Но известно, что все поступившие в больницу - карагандинцы. Среди них четверо детей в возрасте от пяти до тринадцати лет. Все пациенты ели пищу в одном доме", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Ауызашар – это разговение. На него приглашают гостей. Как правило, во время трапезы подают мясные блюда, различные деликатесы.

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