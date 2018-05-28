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Нурсултан Назарбаев произвел назначение в Администрации Президента

Вагапов Данияр Валерьевич назначен заведующим Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото : Akorda.kz28 мая 2018, 20:45

Распоряжением Главы государства Нурсултана Назарбаева Вагапов Данияр Валерьевич назначен заведующим Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Д. Вагапов освобожден от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Вагапов Данияр Валерьевич родился 6 июня 1977 года. Окончил в 1998 году Казахский государственный юридический университет.

Трудовой стаж начал с должности ведущего специалиста отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства Департамента юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (04.1999-12.1999);

Удостоился медалей: «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»


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