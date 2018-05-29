Казахстанский банк оштрафован почти на 6 млн тенге за долги клиента

Банк оштрафовали за неуплату налоговой задолженности одного из вкладчиков.

Управление государственных доходов по Медеускому району Алматы оштрафовали банк почти на 6 миллионов тенге за неисполнение инкассового распоряжения, передает zakon.kz.

Под штрафные санкции банк попал из-за того, что не исполнил инкассовое распоряжение по взысканию задолженности в принудительном порядке с банковских счетов налогоплательщиков.

"В целях взыскания задолженности с банковских счетов налогоплательщика в адрес банка второго уровня было направлено инкассовое распоряжение. Однако, данное распоряжение банком не было исполнено. В связи с чем, за неисполнения законного требования налогового органа банк был привлечен к административной ответственности на сумму 5 977 223 тенге", - говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, при неуплате налоговой задолженности в течение двадцати рабочих дней налоговый орган в принудительном порядке снимает нужную сумму с банковских счетов налогоплательщика. При этом, если у клиента достаточно средств, данное распоряжение выполняется БВУ.

"За неисполнение банками инкассовых распоряжений КоАП РК предусмотрена административная ответственность в размере пяти процентов от суммы указанной в инкассовой распоряжении", - добавили в управлении.

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