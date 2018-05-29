Аналог логотипа "Рухани Жаңғыру" нашли в России и Франции

Схожесть логотипов Казахстана, России и Франции нашли пользователи социальных сетей.

В сети уже несколько дней протекает жаркая дискуссия о логотипе программы "Рухани Жаңғыру", передает zakon.kz.

Пользователь Facebook Елена Горобец поделилась записью, сравнив логотипы с цветным соколом из РФ.

"Сколько, говорите, стоила разработка логотипа и брендбука? А это точно будет уникально и неповторимо?", - отметила она.

Лишь позже выяснилось, что оба логотипа являются аналогом французского, принадлежащего компании "Aigle de Patmos". На тему дискуссий уже высказался общественник Мурат Абенов.

"Трансформация сознания по-французски! Все совпадения случайны. Компания из Франции "Aigle de Patmos" учит мастерству перевоплощения. Обещает клиентам помочь "обогащать и трансформировать свою реальность, научить формировать опыт в воображаемых обстоятельствах и сочетать знания и выражение, истинные эмоции и владения убедительным словом! Компания Aigle de Patmos развивает свою деятельность в театре городке Azur в Санари-сюр-Мер для детей и взрослых", - высказался он в Facebook.

Позже общественник пожаловался, что после его публикации его атаковали аккаунты-"фейки". По его словам, в основном пользователи недоумевали, как "можно шутить на такую тему".

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