С начала года от менингококковой инфекции погибли восемь казахстанцев

Всего с января зафиксировано 62 случая заболевания инфекцией.

Главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин рассказал о текущей ситуации с заболеванием менингита в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При посещении Алматы, в субботу, вы знаете, мы были с вице-министром и обошли все инфекционные стационары, ваши коллеги тоже были и видели, что никакого переуплотнения в инфекционных больницах нет. Есть даже пустые палаты. И на сегодня количество заболеваний, уровень заболеваемости некритичен, чтобы мы говорили о нехватке мест в больницах», - сказал Жандарбек Бекшин журналистам во вторник в Астане.

По его словам, летальные исходы - результат того, что заболевшие обратились за помощью поздно.

«Все летальные случаи в первую очередь связаны с тем, что больные запоздали, то есть они не спешили обращаться к медицинским работникам. Вот последний случай, студент три-четыре дня лежал в общежитии болел, не обращался к медицинским работникам, когда он обратился, было уже поздно. Поэтому основная причина летальности - несвоевременное обращение к медицинским работникам», - пояснил он.

По его словам, в настоящее время на обследование взяты около 2,2 тысяч контактных.

«На сегодня работа медицинских работников, органов власти, направлены на то чтобы прекратить распространение по данному механизму (передача инфекции от носителей). С этой целью во всех очагах, домашних очагах, в организованных школах и так далее, на учет берутся все контактные. На сегодня взяты на обследование около 2,2 тысяч контактных. Из числа этих контактных выявлено два носителя и трое заболевших. То есть выявление идет активно. Вот данными методами мы будем прерывать цепочку», - уточнил главный санврач.

Жандарбек Бекшин также отметил, что было рекомендовано расширить вакцинацию.

«Сейчас эта вакцина поступает на платной основе, и определить не только частные медицинские пункты, но и в государственных поликлиниках. Далее также проверена ситуация по наличию антибиотиков. Главной профилактикой является, наряду с выявлением носителей и заболевших из числа контактных, также своевременная антибиотико-профилактика», - заключил он.

По данным главного санврача, в текущем году в Казахстане зарегистрировано 62 случая менингококковой инфекции: 29 случаев - в Алматы, по 4 случая в Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях и Астане. Также три случая зарегистрировано в Алматинской области.

«Летальных случаев за истекший период текущего года зарегистрировано 8, из них 4 случая в Алматы и по два случая в Алматинской и Южно-Казахстанской областях. В ЮКО летальные случаи были зарегистрированы еще в январе», - заключил он.

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