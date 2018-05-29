Нацбанк приостановил лицензию АО «Банк Астаны»

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц.

Постановлением правления Национального Банка РК с 29 мая 2018 года приостановлено действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Банк Астаны» до 29 августа 2018 года включительно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

«Данное решение принято Национальным Банком в рамках надзорного реагирования за нарушение Банком требований банковского законодательства по основаниям, предусмотренным подпунктом в) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям», - говорится в сообщении.

Как поясняется, лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка.

По информации Нацбанка, на 1 мая 2018 года объем принятых депозитов физических лиц Банка составляет 53,0 млрд тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц Банка составляет 0,6% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

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