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Размер налога на транспорт теперь можно рассчитать самостоятельно

Для этого достаточно просто зайти на официальный сайт Комитета государственных доходов РК.

Фото : Новый Венский журнал29 мая 2018, 15:33

Для удобства и быстроты расчета налога на транспорт автовладельцы могут воспользоваться калькулятором, который находится на сайте Комитета государственных доходов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по городу Алматы.

Как сообщили в ведомстве, калькулятор позволяет рассчитать сумму налога для транспорта любой категории, включая летательные аппараты и железнодорожный транспорт.

Для этого необходимо ввести параметры и за несколько секунд можно рассчитать сумму налога. Кроме того, эта система может посчитать размер пени в случае несвоевременного погашения налоговой задолженности.

При расчете необходимо: зайти на сайт:

1.Указать год начисления налога;

2.Задать количество месяцев в году исчисления;

3. Выбрать тип транспортного средства

4. Указать диапазон объема двигателя;

5.Задать фактический объем автомашины;

6. нажать кнопку «Рассчитать».


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