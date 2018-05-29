Размер налога на транспорт теперь можно рассчитать самостоятельно
Для этого достаточно просто зайти на официальный сайт Комитета государственных доходов РК.
Для удобства и быстроты расчета налога на транспорт автовладельцы могут воспользоваться калькулятором, который находится на сайте Комитета государственных доходов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДГД по городу Алматы.
Как сообщили в ведомстве, калькулятор позволяет рассчитать сумму налога для транспорта любой категории, включая летательные аппараты и железнодорожный транспорт.
Для этого необходимо ввести параметры и за несколько секунд можно рассчитать сумму налога. Кроме того, эта система может посчитать размер пени в случае несвоевременного погашения налоговой задолженности.
При расчете необходимо: зайти на сайт:
1.Указать год начисления налога;
2.Задать количество месяцев в году исчисления;
3. Выбрать тип транспортного средства
4. Указать диапазон объема двигателя;
5.Задать фактический объем автомашины;
6. нажать кнопку «Рассчитать».
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