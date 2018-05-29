Казахстан ввел временный запрет на ввоз бензина из России

Запрет касается ввоза нефтепродукта по железной дороге.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подписал приказ о запрете ввоза в республику российского бензина железнодорожным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Приказ опубликован по портале электронного правительства.

«Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина», — говорится в документе.

При этом говорится, что департаменту развития нефтяной промышленности Минэнерго необходимо подготовить: уведомление Пограничной службы КНБ РК; нацкомпании «Қазақстан темір жолы»; уведомление министерства национальной экономики РК о необходимости в установленном порядке: проинформировать Евразийскую экономическую комиссию о введении запрета.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

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