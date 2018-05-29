Захоронение Абулхаир хана станет доступным для туристов

К 325-летию хана готовится специальный туристический маршрут.

Специальный туристический маршрут к могиле хана младшего жуза Абулхаира (Абилкайыра) планируется открыть в Актюбинской области к его 325-летнему юбилею. Об этом рассказала главный менеджер проектного офиса «Рухани жангыру» Айнур Максаткызы на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, Абулхаир хан захоронен в Айтекебийском районе Актюбинской области на границе с Костанайской областью. В народе его могилу прозвали «Хан моласы». В 2015 году здесь был построен мавзолей и мемориальный комплекс.

«К 325-летию Абулхаир хана готовится специальный туристический маршрут. Планируется открыть его осенью. Маршрут будет проложен от Актобе через могилу Бопай ханым (авт.- сестра Кенесары хана) к могиле Абулхаир хана, расположенной в Айтекебийском районе. Планируется повезти туда группы школьников», - сказала А.Максаткызы.

На вопрос журналистов, будут ли организованы туры для частных лиц, А.Максаткызы посоветовала обратиться к местной туркомпании «Зере тур», которая занимается местными турмаршрутами. В целом, по словам А.Максаткызы, в будущем планируется проложить туристические маршруты ко многим историческим памятникам и захоронениям Актюбинской области. А на сегодня разработаны и работают маршруты в Хобдинский район - «Хобда батырларйон - «Хобда батырлар мекені», Алгинский район - к могиле Есет батыра, а также в Мартукский и Каргалинский районы.

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