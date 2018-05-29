3-летний ребенок умер от менингита в Талдыкоргане
Определен круг контактных с больным лиц.
Фото : Белновости29 мая 2018, 22:42
В Талдыкоргане умер ребенок от менингококковой инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию подтвердил главный врач региональной инфекционной больницы Талдыкоргана Бауыржан Сауранбаев.
«Вчера к нам в больницу поступила Айша Кабдолла - ребенок в возрасте 2 лет и 8 месяцев в очень тяжелом состоянии. Доставила ее к нам карета скорой помощи. У нее были признаки менингококковой инфекции, и инфекционно-токсический шок. К сожалению, ребенка спасти не удалось», - отметил Б.Сауранбаев.
По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения Эльмиры Ахметовой, определен круг контактных с больным лиц.
«Естественно, за ними будет вестись ежедневное наблюдение согласно действующему приказу. Начато превентивное лечение, то есть согласно действующим протоколам. Ни одно контактное лицо не выпало из поля зрения», - пояснила Э.Ахметова.
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