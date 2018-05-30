В Алматы автомобиль врезался сначала в столб, затем в стену

Водитель, по его словам, пытался избежать столкновения с мотоциклистом.

На проспекте Аль-Фараби автомобиль вылетел с дороги, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль BMW 3 серии двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении.

Не доезжая улицы Шашкина, водитель, по его словам, решил перестроится из среднего ряда в крайнюю левую полосу и пошел на обгон едущей впереди машины.

Только начав маневр, водитель увидел в зеркале заднего вида приближающегося на высокой скорости мотоциклиста.

Чтобы избежать столкновения, водитель BMW повернул машину обратно на свою полосу. Но сделал это настолько резко, что потерял управление.

Автомобиль выбросило на обочину, где он ударился сначала о столб, затем о стену. После чего машину отбросило назад.

В результате ДТП пострадала пассажирка BMW. Прибывшая «скорая» ее госпитализировала.

Мотоциклист уехал.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!