Уроженец Казахстана, взломавший Yahoo, приговорён к пяти годам тюрьмы

Американские прокуроры заявили, что работой обвиняемого было внедрение в личные жизни жертв.

Гражданин Канады, выходец из Казахстана, Карим Баратов, обвиняемый во взломе аккаунтов Yahoo, приговорён к пяти годам лишения свободы, сообщает Лайф.

Изначально Баратову грозил срок в 7 лет и 10 месяцев, однако судья предложил пересмотреть решение. По его словам, хакеры получают не более 5 лет тюрьмы за подобные преступления.

Напоминаем, в конце 2017 года Баратов признал свою вину.

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