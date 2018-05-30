Уроженец Казахстана, взломавший Yahoo, приговорён к пяти годам тюрьмы
Американские прокуроры заявили, что работой обвиняемого было внедрение в личные жизни жертв.
Фото : © Flickr/Neon Tommy30 мая 2018, 06:16
Гражданин Канады, выходец из Казахстана, Карим Баратов, обвиняемый во взломе аккаунтов Yahoo, приговорён к пяти годам лишения свободы, сообщает Лайф.
Изначально Баратову грозил срок в 7 лет и 10 месяцев, однако судья предложил пересмотреть решение. По его словам, хакеры получают не более 5 лет тюрьмы за подобные преступления.
Напоминаем, в конце 2017 года Баратов признал свою вину.
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