Алматинцы с налоговой задолженностью более 2 тысяч тенге не смогут покинуть страну

Только в Медеуском районе города проживает более 1,3 тысяч должников.

В Управлении государственных доходов Медеуского района Алматы предупредили должников, что в случае налоговой задолженности более 2 тысяч тенге, их просто не выпустят из страны, передает zakon.kz.

"Сегодня только по Медеускому району 1 360 физических лиц имеют задолженность по налогу на имущество и земельному налогу на общую сумму 37 млн тенге. Всем должникам были направлены уведомления (извещения) о погашении задолженности самостоятельно. Однако, задолженность не погашена", - говорится в сообщении управления.

Меры будут приняты к тем, кто имеет долгов на сумму свыше одного МРП (2 405 тенге). Все материалы по должникам уже переданы судебным исполнителям. Последние будут принимать административные методы борьбы с неплательщиками с 1 июня, в том числе ограничение выезда за пределы страны, приостановление расходных операции по банковским счетам, арест на имущество и так далее.

Кроме того, должник после оплаты задолженности по налогам, обязан оплатить услуги судебных исполнителей в размере до 25% от взысканной суммы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!