Утверждены новые требования к содержанию адресной справки для собственников жилья

Справка будет выдаваться бесплатно через портал Egov.kz либо в ЦОНе.

В целях упрощения условий и порядка регистрации по месту жительства, временного пребывания (проживания) населения Постановлением Правительства Республики Казахстан утверждены новые требования к содержанию адресной справки для собственников жилища, в которой будут отражены лица, зарегистрированные там, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

"Справка будет выдаваться бесплатно через портал «электронного правительства» либо в ЦОНе. При этом в справке сведения будут предоставляться только на лиц, зарегистрированных по регистрационному коду адреса объекта недвижимости (РКА). Переход всеми государственными органами на регистрационный код адреса объекта недвижимости позволил исключить предоставление правоустанавливающих документов на жилище. Теперь сведения о владельце уполномоченный орган получает по регистрационному коду адреса из информационных систем", - сообщил Садубаев.

Также конкретизированы здания и помещения, в которых возможно регистрировать граждан. К ним будут относиться непосредственно те, которые используются для проживания (пребывания) людей согласно законам «О жилищных отношениях» и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

Одним из изменений, вносимых в Правила, стало исключение из перечня документов, необходимых для регистрации по месту жительства, квитанции об оплате государственной пошлины за регистрацию.

"Стоит отметить, что требования, предъявляемые к гражданам Республики Казахстан, прибывшим из-за пределов республики на постоянное жительство о предоставлении документов, подтверждающих снятие с учета из страны прежнего проживания либо справки об отсутствии гражданства страны прежнего проживания не исключаются и остаются действительными. Из Правил исключается только предоставление правоустанавливающих документов на жилище и квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию по месту жительства", - сообщил Садубаев.

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