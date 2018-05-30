Бесплатный "Шымбулак" и фестиваль еды ждут алматинцев в День защиты детей

Для проведения праздничных мероприятий в Алматы частично перекроют Панфилова и Толе би.

Акимат Алматы опубликовал праздничную программу, которая ждет горожан ко Дню защиты детей, передает zakon.kz.

На Жибек жолы пройдет церемония открытия Парада детских и молодежных музыкальных оркестров и местных ансамблей. Праздничное шествие начнется в 10:00 с пересечения улиц Жибек Жолы и Абылайхана, где с раннего утра всех пришедших будут радовать своими выступлениями детские творческие коллективы. Далее шествие пройдет по улице Панфилова и закончится флэшмобом на площади Астана.

Шоу-программу для алматинцев готовят звезд отечественной эстрады: Сакен Майгазиев, Серик Ибрагимов, Нурболат Абдуллин, Серикбол Сайлаубек, Бейбит Кушкалиев, МузАрт Life, детский хор школы "SMart" и другие.

"Оригинальная динамичная аранжировка и хореография, костюмированные театральные постановки и шоу программа создадут праздничное летнее настроение, где жители и гости города смогут насладиться оркестровыми объединениями мегаполиса", - отметили в Управлении образования города Алматы.

В связи с подготовкой и проведением детских праздничных мероприятий 31 мая и 1 июня с 8:00 утра до 13:00 часов дня будут частично перекрыты следующие участки улиц:

- Панфилова (на пересечениях Гоголя, Айтеке би и Казыбек би);

- Толе би (между Панфилова и Абылай хана);

1 июня с 11:00 в Центральной городской детской библиотеке имени С.Бегалина пройдут выступления чтецов из "Клуба литературы и театра", шахматный турнир для детей и взрослых, танцевальный батл для старшего поколения "Флешдэнс", мастер-класс по гончарному делу "юный керамист", квесты, "крио-шоу" для любителей научных экспериментов.

2 июня на ГЛК "Шымбулак" будет организован Family day. С 11:00 до 12:30 все активности горнолыжного курорта, в том числе батуты, скалодром, катание на квадрациклах и пони, веревочный парк, теннис будут работать бесплатно.

2 июня с 11:00 до 23:00 в сквере ниже КБТУ (в квадрате улиц Абылай-Хана – Казыбек би – Панфилова – Айтеке би) пройдет большой семейный Фестиваль еды "Вкусная Алма-Ата", где популярные рестораны мегаполиса накормят алматинцев и гостей города фирменными блюдами. В этом сезоне фестиваль пройдет в рамках рекламной кампании Visit Almaty "Узнай свой город лучше!". В летнем фестивале примут участие более 30 популярных городских гастрономических проектов, весь день в парке будут представлены развлечения для детей и взрослых.

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