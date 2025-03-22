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Общество

Роботы-гуманоиды поздравили алматинцев и гостей города с Наурызом

Роботы поздравили алматинцев с Наурызом , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 11:38 Фото: акимат Алматы
В Алматы на пешеходной улице Панфилова, от Кабанбай батыра до Толе би, до 22:00 можно встретить гуманоидных роботов, которые поздравляют жителей и гостей мегаполиса с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Андроидов нарядили в традиционные такия и шапаны, они гуляют по улицам, вызывая любопытство детей и взрослых. Горожане активно фотографируются с ними, танцуют и снимают их на видео.

"Также на Панфилова можно увидеть стационарных роботов, которые сделаны из вторичного сырья. Они привлекают внимание не меньше чем роботы-гуманоиды. Отдельного внимания заслуживают роботы-официанты, робот-повар и робот-бариста. Они готовят баурсаки, предлагают всем кофе, разносят заказы. Горожане с удовольствием пользуются их услугами", – рассказали в акимате Алматы.

Фото: акимат Алматы

Вдобавок в центре улицы Панфилова появился кинетический туннель, оснащенный LED-экранами. Они демонстрируют орнаменты ярких оттенков и повторяют движения прохожих. Арт-объект стал необычным фоном для фото- и видеосъемок.

Фото: акимат Алматы

"На этой площадке можно попробовать себя в стрельбе из лука как в реальности, так и в виртуальном формате, проверив свою меткость и оценив навыки стрелка. Также желающие могут отправиться в виртуальное путешествие во времени с помощью VR-гарнитуры. Для тех, кто хочет преобразиться и примерить национальные костюмы, работает фотозона с использованием технологий искусственного интеллекта. Фотографию можно моментально скачать".

Фото: акимат Алматы

Для любителей интеллектуальных игр организованы шоу "Ой-Думан" и выставка робототехники.

На Панфилова также установлена сцена, на которой выступают лайв-бэнды и диджеи.

Фестиваль завершится сегодня в 22:00.

Ранее стало известно, что во время празднования Наурыза туристов в аэропорту южной столицы будут встречать национальными сувенирами.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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