Роботы-гуманоиды поздравили алматинцев и гостей города с Наурызом
Андроидов нарядили в традиционные такия и шапаны, они гуляют по улицам, вызывая любопытство детей и взрослых. Горожане активно фотографируются с ними, танцуют и снимают их на видео.
"Также на Панфилова можно увидеть стационарных роботов, которые сделаны из вторичного сырья. Они привлекают внимание не меньше чем роботы-гуманоиды. Отдельного внимания заслуживают роботы-официанты, робот-повар и робот-бариста. Они готовят баурсаки, предлагают всем кофе, разносят заказы. Горожане с удовольствием пользуются их услугами", – рассказали в акимате Алматы.
Фото: акимат Алматы
Вдобавок в центре улицы Панфилова появился кинетический туннель, оснащенный LED-экранами. Они демонстрируют орнаменты ярких оттенков и повторяют движения прохожих. Арт-объект стал необычным фоном для фото- и видеосъемок.
Фото: акимат Алматы
"На этой площадке можно попробовать себя в стрельбе из лука как в реальности, так и в виртуальном формате, проверив свою меткость и оценив навыки стрелка. Также желающие могут отправиться в виртуальное путешествие во времени с помощью VR-гарнитуры. Для тех, кто хочет преобразиться и примерить национальные костюмы, работает фотозона с использованием технологий искусственного интеллекта. Фотографию можно моментально скачать".
Фото: акимат Алматы
Для любителей интеллектуальных игр организованы шоу "Ой-Думан" и выставка робототехники.
На Панфилова также установлена сцена, на которой выступают лайв-бэнды и диджеи.
Фестиваль завершится сегодня в 22:00.
Ранее стало известно, что во время празднования Наурыза туристов в аэропорту южной столицы будут встречать национальными сувенирами.