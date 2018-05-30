В 2019 году будет запущена система учета электронных трудовых договоров

В этом году запускаются три крупных проекта.

В этом году президент усилил акцент на важности создания возможностей для граждан открыть собственное дело, обратившись к народу с «Пятью социальными инициативами», передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Вместе с принимаемыми мерами по расширению микрокредитования ведется работа по цифровизации трудовой и социальной сферы, направленная на повышение качества жизни населения за счет обеспечения прозрачности и доступности социальных услуг и трудоустройства.

В текущем году в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» запускаются три крупных проекта.

Первый из них — это развитие Единой информационной системы социально-трудовой сферы. На сегодняшний день система уже включает в себя 11 информационных подсистем по всем направлениям деятельности ведомства, таких как труд, занятость, социальное страхование, пенсионное и социальное обеспечение, социальная поддержка, специальные социальные услуги и миграция.

Система обеспечивает персонифицированный учет более 15 млн казахстанцев с самого рождения в течение всей жизни и оказывает автоматизированные услуги на всех ее этапах. Проведена автоматизация 17 из 34 услуг министерства, 2 услуги, связанные с рождением ребенка оказываются проактивно, 3 услуги частично автоматизированы, по 7 услугам информацию о назначении можно получить в электронном виде.

Модернизация проводится по следующим направлениям: это пенсионное обеспечение; повышение качества услуг для лиц с инвалидностью; назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа»; повышение доступности социального обеспечения граждан, потерявших работу.

Второй проект — это Электронная биржа труда. Процесс трудоустройства граждан переведён в электронный формат и сформирована крупнейшая база соискателей и вакансий.

Согласно сведениям Министерства труда и социальной защиты населения, на данный момент к Бирже подключены 45 частных агентств и 5 интернет-площадок по трудоустройству. Ежемесячно посещают Электронную биржу порядка 141 тыс. человек, количество просмотров в месяц с начала года выросло в 2,7 раза и превысило цифру в 3 млн.

Вместе с тем, работа по расширению функциональных возможностей Биржи продолжается. Во-первых, открыт сервис по профессиональной ориентации и предоставляются рекомендации по трудоустройству. Во-вторых, Электронная биржа станет площадкой для краткосрочного обучения в рамках Программы продуктивной занятости. В-третьих, уже разработана мобильная версия Биржи на базе Android, а в ближайшее время будет разработана ее версия на платформе iOS. С 1 июля для пользователей будет предоставлен полноценный доступ к мобильной версии с дальнейшим подключением ее к мобильному правительству (MGOV).

Третий крупный проект — внедрение системы учета электронных трудовых договоров. Для работников, это упрощение процесса трудоустройства: не нужен сбор документов, автоматически будет формироваться личное дело соискателя.

Система учета электронных трудовых договоров будет запущена в промышленную эксплуатацию в 2019 году.

Таким образом, принимаемые меры позволят добиться значительного экономического эффекта: за счет оптимизации государственных услуг будут сокращены ежегодные расходы граждан и государства на 600 млн тг, за счет внедрения электронного кадрового делопроизводства бизнес сможет снизить свои издержки до 1 млрд тг ежегодно.

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