Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Украинский министр призвал "сжечь Москву"

Украинские политики не в первый раз высказывают желание так или иначе навредить России.

Фото : РБК-Украина30 мая 2018, 16:25

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Россию "империей варваров" и призвал сжечь Москву. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает РИА Новости.

Продолжая "метафору", Омелян заявил, что цель варваров — разрушение "всего, что они неспособны покорить, понять, украсть". Он упрекнул "отдельных западных политиков" в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией и, путаясь в исторических отсылках, пригрозил им "московской ордой".

"Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь", — утверждает министр.

Украинские политики не в первый раз высказывают желание так или иначе навредить России. Так, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить мост через Керченский пролив. А заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признался, что поддерживает парламентария в этом вопросе "на эмоциональном уровне".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты