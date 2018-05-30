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Известного журналиста застрелили в Киеве

В качестве основной версии преступления рассматривается профессиональная деятельность погибшего.

Фото : Руслан Кривобок / РИА Новости30 мая 2018, 16:51

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили вечером 29 мая в Киеве. На месте убийства были найдены три гильзы калибра 9 мм, сообщает агенство УНН.

Неизвестный расстрелял его на пороге квартиры. От полученных ранений журналист скончался в машине скорой помощи.

В полиции подтвердили, что убийца выстрелил журналисту три раза в спину.

Аркадий Бабченко занимался оппозиционной журналистикой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Полиция составила фоторобот возможного убийцы Бабченко. В качестве основной версии преступления рассматривается профессиональная деятельность погибшего.

Также дело возбудил Следственный комитет России, так как Бабченко был гражданином РФ. Российские следователи хотят помочь Украине в расследовании. В ближайшее время в украинские правоохранительные органы будет направлен запрос о правовой помощи.

Телеведущая и экс-кандидат в Президенты РФ прокомментировала смерть Аркадия Бабченко. По ее словам, это еще одна смерть в боях за свободу слова.


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