Известного журналиста застрелили в Киеве

В качестве основной версии преступления рассматривается профессиональная деятельность погибшего.

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили вечером 29 мая в Киеве. На месте убийства были найдены три гильзы калибра 9 мм, сообщает агенство УНН.

Неизвестный расстрелял его на пороге квартиры. От полученных ранений журналист скончался в машине скорой помощи.

В полиции подтвердили, что убийца выстрелил журналисту три раза в спину.

Аркадий Бабченко занимался оппозиционной журналистикой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Полиция составила фоторобот возможного убийцы Бабченко. В качестве основной версии преступления рассматривается профессиональная деятельность погибшего.

Также дело возбудил Следственный комитет России, так как Бабченко был гражданином РФ. Российские следователи хотят помочь Украине в расследовании. В ближайшее время в украинские правоохранительные органы будет направлен запрос о правовой помощи.

Телеведущая и экс-кандидат в Президенты РФ прокомментировала смерть Аркадия Бабченко. По ее словам, это еще одна смерть в боях за свободу слова.

Его одни называли радикалом,другие-просто героем. Но сам факт того,что любой человек высказывающийся смело против системы может быть убит-это чудовищный приговор эпохе. Это безусловно ЕЩЕ одна смерть в боях за свободу слова.... — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 29 мая 2018 г.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!