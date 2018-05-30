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В Астане автобус сбил двух девушек

Пострадавшие находятся на обследовании в приемном покое.

Фото : inform.kz30 мая 2018, 17:20

В Астане в результате наезда автобуса две девушки госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 мая в 14:45 водитель автобуса маршрут №16, следуя по улице Абая мимо ТД «Жаннур» в направлении Валиханова, со скоростью 50 км/ч (согласно программе Wialon Pro) совершил наезд на пешеходов, которые шли попутно по тротуару и неожиданно вышли на проезжую часть в неположенном месте, не осмотревшись назад», - отметила пресс-секретарь «Астана-ЛРТ» Науат Азанбаева.

По ее словам, пострадавшие пешеходы 1990 и 1993 года рождения доставлены в больницу и находятся на обследовании в приемном покое.

«По данному дорожно-транспортному происшествию полицейскими проводится дознание», - рассказали в пресс-службе Департамента внутренних дел Астаны.


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