В Атырауской области не зарегистрировано ни одного факта заболевания менингитом

В городе Атырау на сегодня имеется 45 вакцин, стоимостью от 30000-35000 тенге.

За последние три года в Атырау не зарегистрировано ни одного случая заболевания менингококковой инфекцией среди населения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу региональной службы коммуникаций по Атырауской области.

Подробно о ситуации по менингококковой инфекции на брифинге в РСК рассказали заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Ерболат Уайсов и заместитель директора областной больницы № 2 Надя Ергалиева.

–Последние 9 фактов заболевания менингококковой инфекцией были зарегистрированы еще в 2015 году. Надо сказать, что от момента заражения до начала заболевания проходит от одного до десяти дней. Больной заразен для окружающих с первых дней болезни, поэтому так важна заблаговременная профилактика. Поэтому, берегите себя от переохлаждения, ограничьте посещение больших массовых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, бассейнов. При посещении мечетей во время чтения намаза необходимо одевать маску. Так, вы обезопасите себя от инфекции, - рассказал руководителя Департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Ерболат Уайсов.

В настоящий период все медицинские организации (поликлиники) работают ежедневно с 8 часов утра до 20 часов вечера. При появлении первых симптомов инфекции необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи по телефону 103 либо участкового врача.

- Путь передачи инфекции – воздушно-капельный, при кашле, чихании, разговоре. Отмечается общая слабость, боли в спине и конечностях. Больные испытывают жажду, аппетит снижен. Если вы заметили у себя сильную головную боль, рвоту, через 6–15 часов сыпь, а температура достигает 39–40°С, и появляется озноб, то сразу же обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением! Также, необходимо заметить, что заболевание может протекать в легкой форме, имитируя такие сравнительно «безобидные» заболевания, как грипп, ангина, насморк и т.д.,-рассказала заместитель директора областной больницы № 2 Надя Ергалиева.

Отметим, что вакцинация предусмотрена только для тех, кто решил выехать за границу. Получить ее можно только в частных поликлиниках. В городе Атырау на сегодня имеется 45 вакцин, стоимостью от 30000-35000 тенге.

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