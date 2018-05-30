В Актау оправдали полицейских, которые "преследовали" женщину с ребенком

Жительницы Алматы и Шымкента рассказали, что Зарина Байдосова, выпрыгнувшая с дочерью из окна многоэтажки в Актау, является мошенницей.

В Актауском городском суде вынесен приговор двум полицейским Шымкента, от которых якобы спасаясь в октябре 2017 года из окна третьего этажа выпрыгнула мать с 15-летней дочерью, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что двое полицейских из Шымкента прибыли в Актау для задержания подозреваемой в преступлении по ч. 3 ст. 188 Уголовного кодекса РК – "Мошенничество". Женщина, увидев сотрудников правоохранительных органов, испугалась. Поняв, что не сможет по своему желанию покинуть квартиру, схватила дочь и выпрыгнула из окна третьего этажа. После чего с травмами была госпитализирована в больнице Мангистауской области. Судебная экспертиза подтвердила, что у пострадавшей имеются травмы средней тяжести.

"На суде подозреваемые доказали, что не оказывали ни физического, ни психологического давления женщине и ее несовершеннолетней дочери. Между тем, пострадавшая не приходила на процессы. Она давала показания в письменной форме, в которых указала, что подозреваемые не оказывали на нее давления и не применяли сил. Женщина сообщила, что упала из окна по неосторожности", - рассказали в пресс-службе суда.

Актауский городской суд, рассмотрев все обстоятельства дела, не нашел в действиях подсудимых состава преступления и признал их полностью невиновными. Суд разъяснил оправданным, что они имеют право подать встречный иск за незаконное привлечение их к уголовной ответственности. Приговор не вступил в законную силу.

В настоящее время оба полицейских уже приступили к своей службе по месту работы в Енбекшинском РОВД.

Напомним, жительницы Алматы и Шымкента рассказали, что мать-одиночка Зарина Байдосова, выпрыгнувшая с дочерью из окна многоэтажки в Актау, является мошенницей. Она обокрала букмекерскую контору и съемную квартиру.

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