Покушение на журналиста Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией

У него не было выбора, участвовать в этой операции или отказаться.

Покушение на журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой. Он сам пришел на пресс-конференцию СБУ, посвященную расследованию покушению на него, сообщает Настоящее время.

"Насколько мне известно, эта операция готовилась 2 месяца. Результатом стала эта спецоперация", – сказал Бабченко – "Мою жизнь сохранили, еще раз благодарю, но были предотвращены более масштабные теракты".

О планах убить его Бабченко узнал от сотрудников СБУ месяц назад, рассказал журналист на пресс-конференции. Ему принесли досье с фотографией из его паспорта, из чего он сделал вывод, что заказчики добыли информацию с участием спецслужб.

У него не было выбора, участвовать в этой операции или отказаться.

"Я свою работу выполнил. Я пока еще живой", – закончил свое выступление Бабченко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что исполнитель убийства был "подставным лицом".

Вечером 29 мая украинская полиция полиция сообщила, что в Бабченко стреляли в подъезде его собственного дома в Киеве, и что на месте убийства нашли три гильзы от патронов калибра 9 миллиметров для пистолета Макарова. Его жена вызвала "скорую", но журналист якобы скончался по дороге в больницу.

После этого глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что исполнитель покушения был "профессионалом", а само преступление готовила группа людей.

Основным подозреваемым в убийстве журналиста на данный момент является гражданин Украины, имя которого СБУ не называет. За заказное убийство он должен был получить $30 тысяч, сказал заместитель главы СБУ Василий Грицак. По его словам, заказ на убийство поступил из России. Всего на операцию было выделено 40 тысяч долларов, из которых 10 забрал себе посредник.

Во время пресс-конференции Грицак продемонстрировал видеозаписи передачи денег и оперативную съемку задержания посредника. Заказчик убийства, по его словам, объявлен в розыск.

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