Димаш Кудайберген вернулся в Актобе

Он приехал на конкурс.

Певец Димаш Кудайберген приехал в родной город Актобе, передает МИА «Казинформ».

В Актобе состоится открытый детский вокальный фестиваль-конкурс «Бақытты бала». Конкурс пройдет 1-2 июня в Центре искусств, в котором Димаш Кудайберген познакомится с творчеством участников конкурса. Как сообщалось ранее, на церемонии награждения выступят Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова. Димаш Кудайберген, вошедший в состав советников конкурса, в конце фестиваля планирует вручить свой именной приз.

«В конкурсе есть жюри и состав советников. Димаш входит в состав советников. Он имеет право после прослушивания конкурсантов высказать свое мнение. Но в решение жюри не вмешивается. Во время гала-концерта Димаш Кудайберген исполнит несколько песен», - сообщил руководитель творческого центра «Димаш Али» Канат Айтбаев.

Напомним, режиссером гала-концерта конкурса «Бақытты бала» стала Анна Обоянская, ранее подготовившая шоу-концерт Димаша Кудайбергена «Бастау».





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