Наша сила в единстве: Димаш Кудайберген приехал в Актобе

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген приехал в свой родной город – Актобе, который пострадал от паводков, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист сообщил 9 апреля на своей странице Instagram.

"Сегодня я приехал в Актобе и встретился с жителями, пострадавшими от воды. Я призвал их быть сильными в преодолении трудностей и сказал, что наша сила – в единстве. Кроме того, я побывал в открытом в городе координационном центре гуманитарной помощи и встретился с молодыми волонтерами, чтобы выразить свою благодарность", – написал Димаш Кудайберген.

Ранее Димаш Кудайберген высказал мнение касательно затоплений улиц и домов в нескольких регионах страны. В своем посте в Instagram он обратил внимание на то, что главное сейчас – оказывать людям помощь.

