Нотариусы, судебные исполнители, адвокаты и профессиональные медиаторы являются плательщиками НДС с 1 января 2018 года

ДГД по г. Алматы сообщает, что Законом РК от 24 мая 2018 года № 156-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» дополнен перечень плательщиков НДС лицами, занимающимися частной практикой (частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, профессиональные медиаторы).

Лица, занимающиеся частной практикой, подлежат обязательной постановке на регистрационный учет по НДС в случае, если их обороты превысят в течение календарного года минимум оборота в размере 30 000 МРП (в 2018 году ~72,2 млн тенге) путем подачи в налоговый орган по месту нахождения налогового заявления о регистрационном учете по НДС.

Вышеуказанные нормы носят уточняющий характер и вводятся в действие в ретроспективном порядке с 1 января 2018 года.

При этом налоговое заявление подается не позднее 10 рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение размера оборота над минимумом оборота.

В случае непредставления заявления налоговый орган не позднее 5 рабочих дней с момента выявления такого налогоплательщика направляет ему уведомление об устранении нарушений налогового законодательства Республики Казахстан.

В случае непредставления заявления для постановки на регистрационный учет по уведомлению по истечении 30 рабочих дней налоговый орган выносит распоряжение о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в порядке, определенном статьей 118 Налогового кодекса.