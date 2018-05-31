Отец парня, насмерть сбитого чиновником, обратился к президенту

Безутешный отец записал ролик с видеобращением к президенту РК и разместил его в YouTube.

Отец Евгения Смольникова, сбитого насмерть машиной, в которой находились чиновники, записал видеообращение к Нурсултану Назарбаеву. В нём он перечисляет неясности, которые остались у него после знакомства с делом, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Напомним, 15 апреля в Риддере автомобиль марки «BMW X5», в котором находились заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев и аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев, сбил юношу, который с девушкой шел по обочине. По официальным данным за рулем авто находился Курманбаев.

Недавно отцу погибшего парня Виктору Смольникову дали ознакомиться с результатами расследования. По словам риддерца, даже после беседы со следователем у него нет твёрдой уверенности в том, кто именно сидел за рулём в момент наезда.

— Почему на оплётке руля нашли только отпечатки Курманбаева, если после него за рулём сидел и Тумабаев. Это видно на записи с регистратора, — излагает свою версию Виктор Смольников. — Следователь ответил, что отпечатки могли смазаться.

Напомним, по версии Смольникова, убедившись в том, что юноша погиб, аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев сел за руль автомобиля, совершившего ДТП, и уехал с места аварии. Якобы обратно машину пригнал и поставил в противоположном направлении сотрудник полиции.

Безутешный отец записал ролик с видеобращением к президенту РК и разместил его в YouTube. Под петицией, требующей беспристрастного наказания всех виновных, подписалось более пяти тысяч человек.

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