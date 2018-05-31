Известные казахстанские артисты исполнят шедевры романтической музыки

Музыкальный вечер из цикла «О музыке и ее творцах» пройдет в Камерном зале театра 2 июня.

Ведущие солисты «Астана Опера» Заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ниязова, Дина Хамзина, Нурлан Бекмухамбетов и лауреат Премии Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Болат Есимханов выступят в концерте «Романтика оперы и романса». Музыкальный вечер из цикла «О музыке и ее творцах» пройдет в Камерном зале театра 2 июня, сообщает Zakon.kz.

Вместе с певцами на сцену выйдут яркие инструменталисты – артистка Симфонического оркестра «Астана Опера» Зынхар Ахметбек (скрипка) и лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова (фортепиано).

Публике предложат удивительную, духовно возвышенную музыку романтического периода. Ее популярность среди слушателей и музыкантов обусловлена вниманием к чувствам, «жизни сердца», преобладанием личного тона, особой искренностью, экспрессивностью, идейной и эмоциональной глубиной. Любовная лирика, с наибольшей полнотой раскрывающая внутренний мир героя произведения, приобретает господствующее значение.

"Идея синтеза искусств – значимый момент эстетики музыкального романтизма. В творчестве композиторов XIX века возникают глубокие связи с литературой. Так, многие из произведений, представленных в этот вечер, положены на стихи А.С. Пушкина. К слову, 6 июня поэтический мир отмечает день рождения великого классика. Благодаря тонким корреляциям между вокальной мелодией и выразительностью поэтического слова, композиции становятся более детализированными и индивидуальными, активно развиваются такие жанры, как камерно-вокальная лирика и опера. Инструментальная партия перестает быть нейтральным «сопровождением», приобретая образную содержательность", - отметила Раушан Бескембирова.

Многочисленных любителей жанра романса порадуют исполнением известных камерно-вокальных сочинений, таких как «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья», «Адель» М. Глинки, «Редеет облаков летучая гряда» Н. Римкого-Корсакова, «Если жизнь тебя обманет» Р. Глиэра, «Я вас любил» Б. Шереметьева, «Старый муж, грозный муж» А. Верстовского, «Подъезжая под Ижоры» Г. Свиридова, «Фонтану Бахчисарайского дворца» В. Власова и т.д.

В насыщенную программу концерта вошли арии и сцены из опер композиторов-романтиков. На сцене Камерного зала будут представлены сцены из оперы «Евгений Онегин», дуэт Лизы и Полины, ария Лизы из оперы «Пиковая дама» П. Чайковского, две арии Бояна из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки, романс Молодого цыгана и рассказ Старика из оперы «Алеко» С. Рахманинова и др.

Прозвучит инструментальная музыка – «Мелодия» П. Чайковского, «Вокализ» С. Рахманинова в исполнении скрипки и фортепиано.

Начало в 18:00.

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