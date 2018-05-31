Депутаты Сената приняли проект закона «О Совете безопасности Республики Казахстан»

Депутаты сената парламента Казахстана приняли проект закона «О Совете безопасности Республики Казахстан», в котором первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять Совет безопасности, передает Спутник.

Законом устанавливается, что Первому президенту РК — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совбез в качестве председателя. Состав Совбеза предлагается формировать президентом по согласованию с председателем Совбеза.

В соответствии с законом, Совбез является конституционным органом, координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности.

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев ранее пояснил журналистам, что норма о том, что Назарбаев имеет право пожизненно возглавлять Совбез, уже была закреплена в прошлом году.

Так, согласно изменениям, внесенным в конституционный закон «О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы», первому президенту «в силу его исторической миссии» пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности. Изменения внесены поправками, подписанными Назарбаевым в декабре 2017 года.