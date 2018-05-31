Дело о выпрыгнувших из окна матери и дочери в Актау: суд оправдал полицейских

Суд установил, что сотрудники полиции не оказывали физическое или психологическое давление.

Дело в отношении двух сотрудников управления внутренних дел Шымкента рассмотрели в Актауском городском суде, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Суд установил, что полицейские прибыли в командировку в Актау в октябре 2017 года. Сотрудники должны были по постановлению следователя доставить в Шымкент подозреваемую в краже женщину.

- Задержав подозреваемую, полицейские купили билеты на самолет для нее и ее 15-летней дочери, и обеспечили временным жильем. Подозреваемая, с целью избежать ответственности, спрыгнула с дочерью с высоты третьего этажа. С травмами их доставили в Мангистаускую областную больницу. Судебно-медицинская экспертиза оценила телесные повреждения как вред здоровью средней тяжести, - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Суд, по сообщению пресс-службы, установил, что сотрудники полиции не оказывали физическое или психологическое давление на подозреваемую и ее дочь. На момент падения полицейских не было в квартире.

- Подозреваемая отказалась от участия в судебном разбирательстве, но в письменном заявлении указала, что в ее отношении не совершалось физическое насилие. Ознакомившись с постановлением следователя, женщина испугалась уголовной ответственности и решила прыгнуть из окна, - сообщили в пресс-службе Актауского городского суда.

Суд вынес оправдательный приговор в отношении полицейских, обвиненных в нарушении части 2 статьи 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий).

- По собранным и исследованным материалам в отношении полицейских вынесен оправдательный приговор за недоказанностью их вины. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 17 октября 2017 года в Актау в 11 микрорайоне из окна квартиры на третьем этаже вместе с 15-летней дочерью выпрыгнула 40-летняя Зарина Байдосова.

По ее словам, таким образом она пыталась сбежать от полицейских, которые приехали за ней из Шымкента. Женщина обвинила стражей порядка в незаконном задержании.

В прокуратуре Мангистауской области отметили, что Зарина Байдосова подозревается в краже.

Оксана Шип, жительница Алматы, рассказала прессе, как два года назад Зарина Байдосова украла из ее квартиры украшения на сумму 25 тысяч долларов.

Позже об ущербе, нанесенном Зариной Байдосовой, заявила Асемгуль Кожатаева, жительница Шымкента.

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