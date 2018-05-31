В Астане для владельцев карточек цену на проезд в автобусе поднимать не будут

Аким Астаны Асет Исекешев прокомментировал информацию о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что общественный транспорт является очень важным вопросом для быстро растущего мегаполиса. И поэтому акимат обновляет автопарк и улучшает сервис.

Исекешев напомнил, что с 2014 года тариф на проезд в автобусах не повышался, хотя за это время прошли две девальвации, выросла цена на топливо. Так что экономическая модель работы общественного транспорта - один из основных вопросов, и на данный момент акимат обсуждает ее с автопарками и экспертами.

«Надо понимать, что расчетный тариф, о котором шла речь в маслихате, это себестоимость проезда, которая важна для расчета выплаты субсидий. Понятно, что автопарки предлагали и 300, и 500 тенге. Но мы взяли самый минимум - порядка 200 тенге. Этот расчетный тариф должен обеспечить покупку топлива, зарплаты водителей, кондукторов и оплату ремонта транспорта. На первом этапе мы утвердили 200 тенге, чтобы полностью понять ситуацию», - пояснил он.

По его словам, расчетный тариф состоит из двух вещей - установленный тариф, который платят жители города, и оставшаяся часть субсидии, которую выплачивает акимат из бюджета.

«На данном этапе главный приоритет для нас в этом году обеспечить полную прозрачную картину ситуации с общественным транспортом. Поэтому переход на 100-процентный безналичный расчет - для нас приоритет», - добавил аким столицы.

Он сообщил, что утверждение тарифа будет проходить в несколько этапов: общественный совет, экспертный совет, маслихат, потом акимат и только потом будет принято решение.

«Но раз информация ушла неправильная, я предварительно скажу, в этом году мы не планируем повышать цену на проезд по карточке. 90 тенге в этом году оставим, плюс бесплатная пересадка. Но мы вводим дифференцированный тариф, он будет порядка 180 тенге для людей, которые будут оплачивать проезд без карточки. Я думаю, разумно каждому человеку взять карточку. С того момента, как все будет введено, примерно с середины июля любой житель может взять карточку и ездить по 90 тенге. Это важно, чтобы все люди взяли карточки», - отметил он.

По его словам, если все жители возьмут карточки и будут платить по 90 тенге, ежегодно субсидии в отрасль составят 15 миллиардов тенге из городского бюджета.

Татьяна Ковалева