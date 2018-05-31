В МВД РК прокомментировали обращение отца парня, сбитого насмерть чиновником

Управлением собственной безопасности ДВД ВКО в связи с обращением Смольникова в отношении должностных лиц УВД Риддера осуществляется досудебное расследование.

В МВД РК прокомментировали видео обращение Виктора Смольникова - отца молодого человека, сбитого насмерть в Риддере 15 апреля, передает Zakon.kz

Как сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, расследованием достоверно установлено, что за рулем транспортного средства находился заместитель акима Риддера Курманбаев, в качестве пассажира - аким Усть-Каменогорска Тумабаев.

"Вследствие грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе нахождения в состоянии алкогольного опьянения, Курманбаевым было совершено дорожно-транспортное происшествие, повлекшее трагическую гибель Смольникова. Расследование проведено в строгом соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством. По его результатам, на основании собранных доказательств вины Курманбаева в совершении дорожно-транспортного происшествия, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Риддера", - сообщил Садубаев.

В тоже время Управлением собственной безопасности ДВД Восточно-Казахстанской области в связи с обращением Смольникова в отношении должностных лиц УВД Риддера осуществляется досудебное расследование.

"В ходе расследования факт сопровождения Курманбаева сотрудниками полиции на служебном автомобиле не нашел своего подтверждения. На видеозаписи, размещенной в средствах массовой информации, запечатлен момент преследования сотрудниками полиции автомашины под управлением Курманбаева, в связи с допущенными последним нарушений скоростного режима", - отметил официальный представитель МВД.

Дальше указывается тот факт, что Тумабаев действительно на машине Курманбаева покинул место ДТП, о чем был составлен протокол об административном правонарушении по ст.612 КоАП (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение).

"В соответствии с Уголовным законодательством Тумабаев не может быть привлечен к уголовной ответственности за оставление места ДТП, так как ответственность за совершение таких действий предусмотрена только в отношении водителя, допустившего дорожно-транспортное происшествие.Факт участия в качестве адвоката Тумабаева – супруги следователя, осуществлявшего расследование ДТП, не соответствует действительности. Адвокат у последнего отсутствует. Защиту подозреваемого Курманбаева осуществляет адвокат Коллегии адвокатов Восточно-Казахстанской области Баржуков С.П", - заключил свой комментарий Алмас Садубаев.

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