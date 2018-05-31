В Петропавловске шквальный ветер с корнем вырвал деревья

В областном центре СКО на данный момент зафиксировано 4 случая падения деревьев на автомобили.

В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС СКО, механические повреждения получили 4 автомобиля.

В областном центре Северо-Казахстанской области на данный момент зафиксировано 4 случая падения деревьев на автомобили. Повреждения получили три иномарки и одна газель примерно в одно и то же время. Первый случай был зафиксирован в 12 часов и 21 минуту, а последний – 13.32 минуты, — рассказал главный специалист группы государственного языка и информации ДЧС СКО Евгений Журавлёв.

По его словам, человеческих жертв и пострадавших нет. Кроме падения деревьев, в диспетчерскую службу поступило сообщение о срыве кровли в пятиэтажном жилом доме на центральной улице Петропавловска.

На завтрашний день 1 июня в регионе также объявлено штормовое предупреждение. Здесь по-прежнему сохраняется ветреная погода, местами ожидаются осадки в виде дождя, возможен град.

Почти ежедневно на мобильный телефон североказахстанцев приходят штормовые предупреждения об усилении ветра.

К слову, буквально на прошлой неделе на окраине города из-за шквального ветра на стройке рухнул на проезжую часть гусеничный кран. Никто из людей не пострадал.

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