Антикоррупционщика заподозрили в покровительстве структурам, воровавшим госсредства
Ведется следствие.
Фото : nikorupciji.org1 июня 2018, 09:26
Официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин сообщил о том, что в Карагандинской области задержан руководитель межрайонного отдела по противодействию коррупции по Балхашскому региону ДНБПК, передает Zakon.kz.
"26 мая 2018 года в ходе совместных проверочных мероприятий сотрудниками Управления внутренней безопасности Антикоррупционной службы и Департамента КНБ по Карагандинской области по подозрению в незаконном покровительстве коммерческим структурам, причастным к хищениям государственных средств, задержан руководитель межрайонного отдела по противодействию коррупции по Балхашскому региону ДНБПК по Карагандинской области", - сообщил Жахин.
Дополнительная информация в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
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