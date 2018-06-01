Антикоррупционщика заподозрили в покровительстве структурам, воровавшим госсредства

Ведется следствие.

Официальный представитель АДГСПК Нурлан Жахин сообщил о том, что в Карагандинской области задержан руководитель межрайонного отдела по противодействию коррупции по Балхашскому региону ДНБПК, передает Zakon.kz.

"26 мая 2018 года в ходе совместных проверочных мероприятий сотрудниками Управления внутренней безопасности Антикоррупционной службы и Департамента КНБ по Карагандинской области по подозрению в незаконном покровительстве коммерческим структурам, причастным к хищениям государственных средств, задержан руководитель межрайонного отдела по противодействию коррупции по Балхашскому региону ДНБПК по Карагандинской области", - сообщил Жахин.

Дополнительная информация в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!