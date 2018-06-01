Концерт «Музыкальные диалоги» состоится в «Астана Опера»

Концерт пройдет 7 июня.

Известные казахстанские инструменталисты - Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой и пианист Данияр Есимханов выступят в концерте «Музыкальные диалоги» 7 июня на сцене Камерного зала «Астана Опера».

В насыщенной программе концерта из цикла «Казахквартет приглашает» произведения двух разных направлений – классицизма и романтизма. Прозвучит струнный квартет №6 ми-бемоль мажор, ор.76 одного из основателей жанра струнного квартета – австрийского классика Й. Гайдна, а также сочинения композиторов-романтиков: струнный квартет №13 ля минор «Rosamunde» D 804, ор. 29 Ф. Шуберта и фортепианный квинтет ми-бемоль мажор, ор.44 Р. Шумана, посвященный Кларе Шуман.

Гостем музыкального вечера будет виртуозный пианист, активно концертирующий в Казахстане и за рубежом сольно, с оркестром и в ансамблях, Данияр Есимханов.

"С Государственным струнным квартетом имени Газизы Жубановой мы сотрудничаем очень давно. Для меня огромное удовольствие работать с такими одаренными, высокопрофессиональными музыкантами. И сейчас я предвкушаю плодотворную творческую встречу. В этом концерте мы исполним фортепианный квинтет ми-бемоль мажор, ор.44 Р. Шумана. Нужно отметить, что немецкий композитор творил практически во всех жанрах, в том числе он написал очень много камерной музыки. Что касается данного фортепианного квинтета, то в огромном полотне соединились практически все черты Р. Шумана. В этой музыке присутствует невероятный романтический порыв, в ней множество образных тематических контрастов. Несмотря на то, что квинтет очень трудный, учить и играть его – одно удовольствие", - делится Данияр Есимханов.

- Мы будем вести музыкальный диалог между эпохами и между музыкантами. Ведь камерная музыка – это взаимодействие равных по значимости инструментов. Из их союза рождается невероятная красота, отличительной особенностью которой является сочетание разных тембров и красок, характерных для каждого инструмента. Композиторски квинтет написан очень интересно. Это невероятная музыка, наполненная жизнеутверждающей силой, благородным пафосом и тончайшим лиризмом, - завершил пианист.

В исполнении ярких инструменталистов Айдара Токталиева, Алексея Лебедева (скрипки), Бекзата Сайлаубайулы (альт) и художественного руководителя коллектива Государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой – Заслуженного деятеля Казахстана Ернара Мынтаева (виолончель) прозвучат струнный квартет №6 ми-бемоль мажор, ор.76 Й. Гайдна и струнный квартет №13 ля минор «Rosamunde» D 804, ор. 29 Ф. Шуберта.

Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой – постоянный участник концертов в театре «Астана Опера», и в этом сезоне артисты, не нарушая традиции, продолжают радовать гостей столицы и своих преданных поклонников новыми выступлениями.

Начало в 19:00.

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