Иностранные инвестиции расширят выход Казахстана на экспортный рынок

Глеб Малых

За 4 месяца 2018 года Kazakh Invest удалось привлечь в Казахстан 42 новых инвестора, которые выделят на реализацию проектов 7 млрд долларов. Такой результат стал возможным благодаря новым инструментам и подходам, внедряемым в компании. О них, а также об иностранных представительствах и перспективных отраслях рассказал председатель правления АО «НК Kazakh Invest» Сапарбек Туякбаев.

- Сапарбек Куракбаевич, какие задачи стоят перед нацкомпанией Kazakh Invest в 2018 году?

- Когда мы с новой командой в конце прошлого года начали работу, то первым делом приступили к решению накопившихся проблем, мешающих привлечению инвестиций, а это низкая эффективность, имиджевые потери, недоверие со стороны инвесторов, госорганов и региональных властей. При этом без частного финансирования невозможно провести третий этап модернизации, обеспечить диверсификацию и цифровизацию экономики, реализовать инфраструктурные проекты.

Для Казахстана привлечение инвестиций - первоочередная задача. Она осложняется тем, что конкуренция за прямые инвестиции растет как в Центральной Азии, так и по всему миру. Поэтому надо было действовать быстро. Мы начали подбирать новые подходы и инструменты для поиска потенциальных инвесторов.

- В чем заключаются эти подходы?

- Во-первых, мы сконцентрировались на поиске инвесторов под конкретные проекты. Транснациональные компании и крупные фонды ищут объекты для вложения инвестиций по всему миру, но при этом учитывается и благоприятный инвестиционный климат, и перспективность самого проекта. Если просто рассказывать им о налоговых льготах и свободных экономических зонах, это не сработает.

Мы привлекли консультантов из Big Four, вместе с ними разработали первые 50 точечных проектов с маркетинговыми исследованиями, расчетами прибыли, данными о необходимых ресурсах и казахстанских партнерах, готовых работать с инвесторами. Ожидаемый объем инвестиций по всем этим проектам - порядка 20 миллиардов долларов.

Теперь под каждый проект можно найти 5-10 компаний в мире, которым он будет интересен. По 12 уже начались серьезные переговоры.

- По какому принципу подбираются проекты?

- Мы разделили проекты по нескольким направлениям. Например, по проектам государственно-частного партнерства в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры, ЖКХ консультируемся с госорганами и регионами, выясняя перспективные направления.

Стратегические системообразующие проекты, например, в нефтехимии, обсуждаем с нацкомпаниями, потому что для реализации требуется их поддержка. К коммерческим проектам привлекаем частный бизнес - крупные и средние компании. В каждом регионе выбрали 15-20 компаний, которые могут поучаствовать в новых инвестиционных проектах.

Наша задача - привлечь инвестиции во все регионы Казахстана, а не только в Атырау и Алматы, как теперь. Поэтому ищем у каждого свои конкурентные преимущества. Например, в Костанайской области имеется хороший потенциал для машиностроения с выходом на российский рынок. Там намерено построить автозавод открытое совместно с китайскими партнерами предприятие. В ВКО «Евразия АгроХолдинг» в содружестве с австралийской компанией реализует проект по переработке мяса.

- А как ведется поиск инвесторов под конкретные предложения?

- Во-первых, мы открыли представительства в США, Германии, Франции, Турции и Китае. Следующие 3 создадим в Великобритании, ОАЭ и снова в Штатах, потому что они питают инвестициями весь мир. В каждом представительстве наняли опытных местных предпринимателей, которые имеют нужные контакты и помогают наладить отношения и начать переговоры.

В целом определили 11 приоритетных стран, где будем работать в первую очередь. Это США, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Япония, Южная Корея, Китай, Россия, Германия, Франция, Великобритания и Италия. При этом решении руководствовались тем, в какие отрасли инвестируют данные государства.

Еще 27 стран вошли в список перспективных для поиска инвестиций: среди них - Австрия, Испания, Саудовская Аравия, Малайзия, Индонезия, Индия, Польша, Чехия, Швейцария, Канада, Австралия...

Также привлекаем независимых представителей. Например, Schneider Group в Германии уже 20 лет сопровождает немецкий бизнес в СНГ. Мы заключили с этой компанией контракт, и если она находит нам инвестора, то получает комиссию. И таких партнеров по миру уже 12: мы расширили свою сеть и ничего за это не платим. Все строится на взаимовыгодном сотрудничестве.

Очень помогают наши послы. У них есть полномочия, позволяющие напрямую встречаться с руководством крупных компаний и решать многие вопросы на месте. Мы даем им информацию о проектах, всю аналитику. Например, недавно позвонил посол из Эмиратов и сказал, что есть договоренность с одной из крупных компаний по производству сахара. Я отправил туда проектного менеджера, быстро нашли казахстанских партнеров, потом сам слетал на переговоры - в итоге достигнута договоренность по реализации крупного проекта на полмиллиарда долларов.

Мы хотим мобилизовать казахстанский бизнес, чтобы он тоже начал активно искать инвесторов. Вместе с ними придут не только деньги, но и новые технологии, другой уровень менеджмента. Это поможет нашим производителям выйти на экспортные рынки.

- Когда инвестор выбрал проект и пришел в Казахстан, какую поддержку он получает?

- У нас есть целый спектр услуг для инвесторов, начиная с выделения участка, получения лицензии, привлечения рабочей силы. Наши специалисты сопровождают проект до завершения строительства и запуска объекта.

Для оперативности разработали CRM-систему, в которую входят 3 базы данных: потенциальные инвесторы, проекты на стадии реализации и уже работающий бизнес. Как только прошла первая встреча с потенциальным инвестором, информация о нем и описание проекта попадают в первую базу. Сразу подключается к работе наш менеджер. На этапе реализации проекта информация переходит во вторую базу, а по завершении - в третью.

В системе отображаются задачи: найти деньги или партнера, решить вопрос с землей, подготовить документацию... Все данные поступают в ведомство, которое должно решить эти задачи в установленные сроки. Это может быть акимат, министерство либо иной уполномоченный орган.

Список задач и ответственных за их выполнение видят все участники процесса, таким образом достигается тотальная прозрачность. Инвестор может обратиться напрямую по любому вопросу, даже бытового характера. Наш call-центр работает 24 часа 7 дней в неделю.

Пока к системе подключилась Kazakh Invest, в мае добавятся несколько посольств и акиматов, а до конца года в ней будут работать все задействованные структуры. Сейчас здесь содержится информация о 197 иностранных и 181 отечественном инвесторах. Ведь, если казахстанский инвестор строит большой завод, он нуждается в той же помощи, что и иностранец.

- Что можно сказать о результатах такого подхода?

- Из 197 проектов с участием иностранных инвесторов на сумму 48,2 миллиарда долларов 54 объекта стоимостью 3,9 миллиарда долларов введут в эксплуатацию до конца года. Один объект, птицеферму, уже сдали, за полгода сдадим еще 9.

По 18 проектам началось строительство, всего до конца года строить начнут 63 объекта на сумму 6,8 миллиарда долларов. За 4 месяца для проектов на 7 миллиардов долларов удалось найти 42 инвестора, которые никогда до этого не заходили в Казахстан. В том числе с начала года до стадии реализации дошли 4 новых проекта с участием транснациональных компаний. Еще по 11 новым проектам ведем переговоры с ТНК.

Сейчас работаем над новыми конкретными инициативами, до конца года хотим разработать 100 таких проектов и найти для каждого инвестора. Инвестиции в 2018 году планируем законтрактовать в объеме 10 миллиардов долларов.

- Сколько инвестиций приходится на сырьевой сектор?

- Пока в структуре иностранных инвестиций в экономику Казахстана две трети приходится на сырьевой сектор. В рамках реализации инвестиционной стратегии ожидаем рост инвестиций в целом на 25-26% за 5 лет по сравнению с 2016 годом, а в обрабатывающем секторе - до 50%.

- За счет чего удастся этого добиться?

- У нас долгое время был маленький внутренний рынок, а выходов на другие не имелось. Теперь ситуация изменилась. Во-первых, благодаря ЕАЭС нам открылся рынок в 180 миллионов человек. Во-вторых, сейчас Казахстан находится между двумя крупнейшими рынками - Евросоюзом и Китаем, которые заинтересованы в продуктах питания, нефтехимии, металлургии, редкоземельных металлах. Транснациональные компании уже смотрят на Казахстан с интересом. Наконец, растет рынок Центральной Азии.

- Какие отрасли могут стать приоритетными для Казахстана в таких условиях?

- В первую очередь это пищепром и агропромышленный комплекс. Например, в западную часть Китая продовольствие из Новой Зеландии, Австралии, Канады, США возят через восточное побережье, а потом доставляют его по железной дороге. Это еще 4-5 тысяч километров. А Казахстан находится гораздо ближе. Мы уже ведем переговоры с фондом Da Vinci Capital о создании в Казахстане фонда для инвестиций в АПК. В отличие от нефти или металла агроресурсы возобновляются каждый год, так что через 10-15 лет этот сектор вполне может стать основным драйвером нашей экономики.

Дальше - металлургия. Производство гаджетов, электромобилей зависит от наличия металлов, и спрос на них в мире растет. Например, ванадий - основа для аккумуляторов солнечных батарей. Мы прорабатываем с британской компанией проект по выпуску таких батарей в Кызылорде.

Или взять литий и кобальт, из которых делают аккумуляторы для электромобилей. Только в Китае в ближайшие 5 лет хотят довести производство электромобилей до 12 миллионов в год. Наконец, в Казахстане могут производиться титановые и алюминиевые порошки, которые используют для высокотехнологичной 3D-печати.

Третье направление - нефтегазохимия. Мы работаем над несколькими крупными проектами в разных областях Казахстана по производству азотных удобрений, полиэтилена, полипропилена. Это на 90% экспортный товар.

Также ищем проекты в сфере фармацевтики, туризма, машиностроения. Для развития туризма, например, под Алматы может появиться тематический парк развлечений - сейчас ведем переговоры с Диснейлендом и Европа-парком. Плюс таких проектов в том, что они требуют большого количества рабочей силы, причем необязательно высококвалифицированной. Это может дать в регионе мощный социальный эффект.

- А инновационные производства?

- Поиском таких направлений занимается специальное подразделение нашей компании. Любое из них в перспективе может стать драйвером отечественной экономики. Например, в Казахстане может появиться производство текстиля и пластика из пшеницы и кукурузы. В мире пока имеется только один такой завод - в Шанхае, мы ведем переговоры о строительстве аналогичного у нас.

Первый этап будет стоить 2,5 миллиарда, а вся реализация - 10 миллиардов долларов. Или японский проект легкого и проводимого кабеля из карбона, который дешевле и эффективнее обычных алюминиевых кабелей.

Наконец, еще одно перспективное направление - IT. Когда в Казахстане появится IT-хаб, в котором законодательно будут созданы все условия и критическая масса айтишников, данный сектор может стать весьма перспективным для иностранных инвесторов. Ведь IT - это в первую очередь люди, мозги, а не сырье или заводы. Если появится успешный проект у нас, он может стать для Казахстана таким же драйвером, как Nokia стала для Финляндии.

У нашей страны очень высокий экономический ресурс, который обусловлен географическим положением, природными запасами, развитием соседних рынков, человеческим капиталом. С правильным подходом к привлечению инвестиций мы сможем реализовать этот потенциал.