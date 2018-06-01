Я трижды падал в обморок: реальные истории пап из роддомов

Считается, что в первые часы жизни у ребенка устанавливается тесная психологическая связь с родителями.

В последние годы все более популярными становятся партнерские роды. Если раньше в основном на партнерских родах рожениц сопровождали мамы, сестры и подруги, то в последнее время все больше казахстанских мужчин хотят поддержать своих женщин в процессе рождения новой жизни.

Считается, что в первые часы жизни у ребенка устанавливается тесная психологическая связь с родителями. У мамы пробуждается материнский инстинкт, у новорожденного - физическая и эмоциональная привязанность. Присутствие папы на родах также связывают с зарождением особой связи и более трепетного отношения к ребенку.

Партнерские роды - это всегда взвешенное решение, причем не только со стороны будущей мамы, но и со стороны того, кто будет с ней рядом в этот самый важный час. Итак, выбираем партнера для родов.

Согласно исследованиям ЮНИСЕФ, в Казахстане большинство отцов по-прежнему проводят мало времени с детьми, однако этого нельзя сказать об отцах, которые присутствовали на родах. Три реальные истории пап из роддомов в материале Zakon.kz.

Ахат

«Сложно передать словами все эмоции, которые я испытал, впервые увидев, как появляется на свет мой ребенок. Первый раз я стал папой в 19 лет. Наверное никогда не забуду этот день. Схватки начались ночью, мы не стали вызывать «скорую», сами поехали в Дом матери и ребенка на Ленина. Дежурный врач, осмотрев супругу, сказал, что уже начались роды. Мы не готовились к родам, курсы не посещали, так что пришлось импровизировать. Усилились схватки, жена кричала, наверное, от боли и крепко сжимала мои руки. Я говорил, как люблю ее и как ценю за то, что она рожает мне ребенка. Она же была очень эмоциональной, кричала, говорила «отстань». За весь период я трижды падал в обморок. Меня приводили в чувства нашатырем, но это того стоило…

Начались непосредственно сами роды, я видел, как на свет появляется мой ребенок. Я увидел его первым, услышал его пронзительный крик, и в тот самый момент меня начали переполнять странные чувства, которые раньше я никогда не испытывал.

Мне дали подержать моего сына на руках, он был таким маленьким, таким чистым, невероятно беззащитным созданием, я не сдержал слезы. Затем его положили на грудь супруге и тогда я понял, что вот он - мой смысл жизни. Моя жена, мой ребенок, моя семья. У меня вновь ушла земля из-под ног, но от нашатыря я отказался, достоял.

После пережитого мои отношения с супругой наполнились новыми красками. Я стал больше любить ее за то, что она есть, ценить ее за то, что ценой таких мук родила мне сына, моего первенца, продолжателя рода, уважать, за ее силу и стойкость.

Во второй раз, когда родилась моя доченька, я также был на родах. В этот раз все прошло иначе. Я уже знал, что делать, что говорить, как успокаивать. Супруга была более собранной, мы держались за руки, говорили, что любим друг друга и наших детей.

Я очень люблю своих детей. После их появления изменились мои взгляды на жизнь, я стал более ответственным, собранным, забыл, что такое гулянки и что такое я. Теперь только мы. Моя цель была только заработать и обеспечить их достойное существование.

У меня очень талантливый, умный и спортивный сын. В этом году, как и в прошлые два, закончил школу на отлично, самостоятельно поступил в футбольную академию «Кайрат». Такой ребенок, который с полуслова понимает тебя, ребенок - на вес золота. В три года знал все марки автомобилей, в пять увлекся супергероями, ну а сейчас у него на первом месте футбол. Доченька - моя хулиганка, болтушка, самая красивая и артистичная девочка, папина дочка. Ходит в садик, поет песни и рассказывает стихи.

Для меня время, проведенное с детьми, самое счастливое. Я отвожу сына на футбол, готовлю ему одежду, посещаю все его турниры, мы вместе смотрим чемпионаты по телевизору. Дочку отвожу и забираю из садика, мы вместе рисуем и гуляем, когда я провожу с ней время, то становлюсь другим человеком, отцом дочки.

Роды - это процесс, который может пережить не каждый мужчина. Был такой случай, что после родов муж стал смотреть на свою супругу не как на жену, а как на мать своего ребенка. Думаю, все мужчины начинают больше ценить и уважать своих жен, но если одни начинают больше любить и желать, то другие теряют сексуальный интерес. Каждый сам должен понять нужно ли ему это, готов ли он, хочет или же идет, потому что надо. У нас даже не стоял вопрос, что я могу не пойти, я видел, как рождаются мои дети, слышал их первый плач, и хочу пережить такое еще как минимум два раза», - рассказал он.

Роман

«У нас началось все ближе к трем ночи. Жена разбудила, сообщив о начавшихся схватках. Это не стало каким-то экстренным событием. Мы много времени проводили на курсах. Так что сразу начали считать по времени, чтобы в нужный момент отправиться в роддом. Правда, ничего из этого не вышло. Схватки были странные, определить, ложные ли они были, невозможно. Поэтому решили после шести утра все-таки ехать. Сумки были собраны, не суетились, только свой телефон забыл в итоге. По приезду переживал: вдруг что, а у меня не будет связи. Но телефон не понадобился.

Когда приехали, супругу уложили для осмотра. Не помню, как именно называется процедура. Подключают к аппарату, и так лежала минут 30. После чего заверили, что схватки ложные. Собирались уже уезжать, но остановил дежурный врач, сказал сам осмотрит. Он сообщил, что раскрытие уже началось и сегодня уже родим.

Нас попросили переодеться и направили в родильную комнату. Там как раз пригодились все уроки с курсов. Особенно это касается действий, чтобы облегчить ей "страдания". И на канате висела, и на мяче лежала, и на моих руках. При этом удавалось разговаривать обо всем на свете, пообедать. Так длилось практически до двух часов, когда схватки усилились. Вызвал акушерку, она уложила как надо, дала рекомендации, ушла.

Я же боялся упустить то, что она мне наказала - следить за дыханием ее, за изменениями, и так далее.

Сами роды начались примерно в два часа дня. Параллельно с нами еще рожала женщина в другой комнате также с мужем, но он быстро ушел, не смог совладать с эмоциями. Меня пытались запугать всяким рассказами, типа не выдержишь или не будешь смотреть на жену как на женщину. Это полная ерунда. Там реально нет времени что-то разглядывать. Только две вещи беспокоят, которые ну никак не зависят от тебя: чтобы с малышом все было хорошо, и страдания жены в момент родов. Все. Это самое страшное, так как ты ничего не можешь исправить, сделать, помочь, изменить.

Да и сами врачи не давали заскучать. Я полностью участвовал в процессе - то голову ее держал, то с дыханием помогал, то приподнять жену, то подать что-нибудь и так далее. Работали в команде. Сами роды длились около 1,5 часа. И это вряд ли забудется. В частности, из-за лирики.

Я первым увидел, когда родился сын. Было не по себе - я не таким представлял новорожденного. Необъяснимого цвета, я думал, что вдруг гипоксия была сильная, но меня успокоили, сказали дать несколько минут.

Я подержал его, пока жену чуть привели в порядок, и она смогла отойти хоть немного. После положили ребенка жене на грудь, так он провел минут 20, после его забрали, чтобы взвесить и измерить рост.

Сын и жена в порядке, напряжение сразу ушло. И эмоции с ощущениями, которые появились на смену напряжения - никогда не забыть. Супруга сказала, что решение взять меня в роддом было хорошим. Я справлялся с эмоциями, чем заряжал ее на спокойствие и ей не приходилось дергаться, переживать за что-то.

Ну а что касается меня, то мог бы сходить на еще один раз. Всем друзьям советую испытать тоже. Все-таки определенная связь появляется и с ребенком, и с женой. Такие эмоции искусственно не получить, не вывести или спровоцировать.

Я не могу точно сказать, насколько сильно повлиял факт моего присутствия на родах на нашу нынешнюю с ним связь, так как речь в целом идет о родительской связи и отношении.

Как время провожу? Довольно вариативно, разнообразно. Он начал рано говорить и ходить, сейчас ему чуть больше 2 лет, особых проблем не возникает. Мы довольно много времени проводим вместе. Из любимого - это поход на фонтаны, где он может часами смотреть за водой. Он считает, что в любой воде, будь то арык, фонтан, река или озеро в парке Горького живут акулы и крокодилы. Ему они очень нравятся. Другое любимое занятие - это смотреть на поезда. Его они также чаруют, и какой бы мост не пересекали, он думает что под ним железная дорога.

Конечно же, мультики. У сына ритуал перед сном, когда он чувствует, что хочет спать и скоро уснет, он просит сводить его искупаться, надеть "пижамку", дать попить, подать "одеялко", выбирает машинку, зовет тебя лечь рядом, немного "Щенячьего патруля", а потом поворачивается к тебе, обнимает и не моргая смотрит на меня, улыбается, и вот так засыпает. В такие моменты можно говорить о какой-то особой связи.

Один из самых важных для меня ритуалов - это поцеловать сына перед сном. Не могу без этого. Почему-то кажется, что в это время он наиболее уязвим, незащищен. И всегда трогательно выглядит»,- поделился Роман.

Михаил

«Мы ждали появления нашего ребенка больше пяти лет. И этот день стал для нас особенным. Долгожданная беременность, долгожданный ребенок. Мы обсуждали партнерские роды, взвешивали все за и против. Ближе к сроку нам сказали, что будет кесарево, когда мне сказали, что можно присутствовать, я, конечно, согласился.

Когда прокручиваешь в голове все это, то неплохо дергаешься. Договорились с роддомом, назначили день родов на 14. Утром быстро собрались, были на нервах. Жена переживала из-за наркоза, будет общий или все же используют «эпидуралку». Когда сказали, что будет второе, стало легче, боялись, что общий наркоз может дать последствия.

Роды прошли быстро и непонятно, или это все из-за эмоции. На всю процедуру ушло не больше 20 минут. Жена была в сознании, смотрела то на меня, то на врачей, переживала. В операционном зале было человек шесть, хирурги, анестезиологии их помощники. Они были очень заняты процессом, туда-сюда ходили, поэтому я видел не все. Сложно было осознать происходящее, я переживал за жену, за ребенка, за врачей, которые оперируют. Когда я впервые увидел своего ребенка, то испытал огромную радость, сердце застучало сильнее, слезы хлынули. Перерезали пуповину, положили на грудь матери, я смотрел на это и плакал от счастья.

В моем представлении ребенок рождается затекшим, со стертыми чертами лица. Но наш малыш был другим, сложно объяснить на кого он был похож, но он был прелестным. Я стоял в сторонке, мне нельзя было подходить близко. Я видел, что это мое, мой ребенок, моя жена, а я не могу подойти и обнять их. Когда дочка лежала на груди у матери, то смотрела на меня, я чувствовал ее взгляд. После ее запеленали и дали мне в руки. Я держал свою малышку и наслаждался моментом.

Позвонил родным, сообщил радостную новость. После мой телефон начал разрываться от поздравлений.

С каждым днем я люблю дочку и жену все больше, мне даже сложно представить, какой была моя жизнь без ребенка. Каждый день мы растем, познаем новое. Свободное время мы проводим вместе, много гуляем, ходим вместе на приемы к врачам, на массаж. В три месяца она начала агукать, к четырем услышали первые «ма» и «па». С появлением на свет дочки я стал другим, повзрослел, стал более ответственным. Для меня стали приятны походы в детские магазины, с нетерпением жду 14 числа каждого месяца, чтобы отметить нашу маленькую дату.

Если у нас еще будет такая возможность, то я бы даже не задумываясь пошел вместе с супругой. Каждая женщина должна пройти через роды, считаю, что и каждый мужчина должен прочувствовать этот процесс. Это хорошие и правильные эмоции. Если женщина хочет получить поддержку, а мужчина готов ее дать, то почему нет? Но все должно быть обоюдно. Самое главное, это чтобы родился здоровый ребенок, и чтобы с мамой все было в порядке», - поделился Михаил.

Однако есть много противников присутствия на родах мужчин. Если женщины в основном считают, что нарушается таинство рождения, то мужчины в основном не хотят видеть страдания супруги. Один из противников партнерских родов - Анатолий Шмель.

«Слишком много причин, чтобы в двух словах объяснить, почему я не хочу видеть, как моя женщина корчится и орет от боли, а вокруг суетится стая медиков по локоть в крови. Чересчур яркая картина, которая может потом стать причиной при самом удачном раскладе продолжительных ночных кошмаров.

Стоит ли далеко ходить, если нередки случаи, когда мужья, лицезрев воочию роды, наотрез отказывались делить со своей женой постель. Нет уж, увольте. Я понимаю, что это может быть важно для супруги, но она прекрасно понимает, насколько это болезненное зрелище. Рождение ребенка должно приносить радость и удовлетворение, а не поток неприятных воспоминаний. Я прекрасно понимаю, что миллионы женщин переживают это как нечто естесственное, но теперь представьте, если я буду убеждать жену сходить посмотреть, как мне вырезают аппендикс?» - считает он.

Диляра Азанбекова

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