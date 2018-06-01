В Посольстве Казахстана озвучили полную хронологию событий после смерти Томирис Байсафа

Благодаря вмешательству послов, был решен вопрос о передаче дела в вышестоящую инстанцию – Окружное управление СКР для расследования следователем по особо важным делам.

В Посольства Казахстана в России предоставили хронологию событий, случившихся после смерти Томирис Байсафы, передает zakon.kz.со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Напомним, 13 апреля в МГИМО студентка 4 курса факультета МЭО Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа учебного корпуса. В этот же день сотрудниками Посольства РК в РФ в оперативном порядке были проинформированы родители девушки. В свою очередь, они сообщили, что вылетают в Москву этим же вечером. Сразу же при содействии Посольства Казахстана госпитализировали Т.Байсафа в НИИ Скорой медицинской помощи имени Н.В. Склифосовского в противошоковое отделение реанимации. Незамедлительно был установлен контакт со следственными органами Никулинского межрайонного следственного отдела ГСУ СКР по Москве. Подготовлена и направлена в МИД РФ Нота Посольства с ходатайством о всестороннем и объективном расследовании данного инцидента. Кроме этого, сотрудниками консульского отдела было организовано дежурство в НИИ Скорой медицинской помощи имени Н.В. Склифосовского. Сотрудники Посольства встретили родителей девушки в аэропорту и сопроводили их в медицинское учреждение. Стоит отметить, в период пребывания по мере необходимости родителям девушки был предоставлен легковой транспорт Посольства.

"Утром 14 апреля состоялась встреча в НИИ Скорой медицинской помощи им.Н.В.Склифосовского консула Посольства РК в РФ с родителями потерпевшей. Одновременно сотрудник консульского отдела встретился со следователем, который проинформировал, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Следователь также сообщил, что по данному делу был допрошен сокурсник Т.Байсафы, гражданин РФ М.Меджидов, который по имеющейся у органов следствия информации, в тот момент находился в аудитории вместе с Байсафой. Во второй половине дня 14 апреля состоялась встреча на уровне руководителей Посольства и МГИМО. Были уточнены обстоятельства произошедшего, а также высказана убедительная просьба о всестороннем содействии со стороны Университета органам следствия. В этот же день родители потерпевшей были сопровождены в Университет, где встретились с руководством ВУЗа и осмотрели место происшествия", - говорится в сообщении.

16 апреля состоялась повторная встреча со следователем. Особое внимание было обращено на необходимость снятия показаний с Байсафы. 17 апреля следователь выезжал в НИИ Скорой медицинской помощи им.Н.В.Склифосовского для допроса потерпевшей. Однако, состояние ее здоровья не позволило осуществить данную процедуру по медицинским показаниям.

20 апреля состоялась встреча консула с заместителем главного врача больницы, где находилась Томирис Байсафа. Обсуждены вопросы гарантированного бесплатного оказания медицинской помощи в рамках действующего межгосударственного Соглашения, а также тактики дальнейшего лечения с учетом отсутствия у Т.Байсафы полиса медицинского страхования. Мать Т.Байсафы Ж.Ахметова была подробно проинформирована об итогах состоявшейся встречи.

Томирис умерла 3 мая.

"Консульским отделом незамедлительно был осуществлен выезд в данное учреждение для организации всех необходимых мероприятий по транспортировке тела в Казахстан. Стоит отметить, был организован совместный выезд с мамой погибшей Ж.Ахметовой в Никулинский межрайонный следственный отдел для признания ее в качестве потерпевшей и получения разрешения на вывоз тела в Казахстан. В ходе встречи со следователем по инициативе мамы Байсафы Ахметовой в Постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы был дополнительно внесен пункт "уточняющего положение тела во время падения. Затем была подготовлена и направлена в МИД РФ Нота, в которой Посольство уведомило российскую сторону о смерти Т.Байсафы и признании в качестве потерпевшей по делу ее матери Ж.Ахметовой. Кроме того, вновь была высказана просьба о необходимости проведения всестороннего и объективного расследования", - добавили в посольстве.

4 мая в первой половине дня в НИИ им. Н.В.Склифосовского была проведена судебно-медицинская экспертиза. К 15.00 ч. были подготовлены все необходимые документы по транспортировке тела в Казахстан. Отправка "груза 200" в г.Астану состоялась 4 мая авиакомпанией "Аэрофлот", рейсом SU-1956.

Организована своими силами работа по приведению в порядок ритуального зала и автомобиля для перевозки "груза 200", чтобы надлежащим образом организовать панихиду по погибшей.

Родителям Байсафы был рекомендован адвокат, который сотрудничает с Посольством более 10 лет, зарегистрирована в реестре адвокатов г.Москвы №77/2587.

17 мая в Никулинском межрайонном следственном отделе Москвы состоялась встреча консула со следователем, где была получена информация, что следственные мероприятия продолжаются, ведется опрос свидетелей. Адвокатов со стороны потерпевших, либо других лиц следствию заявлено не было. По делу назначены три экспертизы: судебно-медицинская, трасологическая – изучение следов и механизмов их образования, посмертная психолого-психиатрическая – истребование сведений из медучреждений РК и РФ, допросы друзей, знакомых, соседей. Период проведения таких экспертиз длится более одного месяца.

18 мая по инициативе Посла Казахстана была проведена встреча (прорабатывалась заблаговременно) с руководителем Главного следственного Управления Следственного комитета РФ по Москве. На встречу был приглашен руководитель Никулинского межрайонного следственного отдела. В ходе встречи казахстанская сторона обратила внимание на следующие принципиальные моменты: проведение объективного и всестороннего расследования, изучение всех доказательств по делу, проведение опроса дополнительных свидетелей, передача дела в вышестоящие инстанции, а также оказание содействия семье погибшей и сотрудникам консульского отдела в ознакомлении с материалами дела и ходом расследования. Кроме того, была доведена информация до руководства СКР о том, что Т.Байсафа из благополучной семьи, отличница, положительно характеризуется преподавателями и студентами ВУЗа, находилась в близких и доверительных отношениях с родителями.

Руководитель Никулинского межрайонного следственного отдела подтвердил, что в настоящее время назначены три экспертизы.

Как стало известно, анализируются иные доказательства, полученные в ходе осмотра места происшествия, данные камер наружного наблюдения, информация СМС-сообщений с мобильного телефона погибшей и другие.

Руководитель Главного следственного Управления Следственного комитета РФ по Москве, со своей стороны, полностью поддержал позицию казахстанской стороны и дал конкретные поручения следствию: расширить объем доказательной базы, допросить студентов и преподавателей ВУЗа, имеющих отношение к делу с выездом следователей на место, провести подробный анализ видеозаписей камер наружного наблюдения, находящихся в непосредственной близости от места происшествия, и соотнести полученные доказательства с уже имеющимися в деле.

Положительно был решен вопрос о передаче дела в вышестоящую инстанцию - Окружное управление СКР для расследования следователем по особо важным делам. Дано поручение об оказании всестороннего содействия родителям погибшей в ознакомлении с материалами дела и ходом расследования. Родители девушки подробно проинформированы о результатах данной встречи.

С момента происшествия и до сегодняшнего момента вопрос по делу Байсафы находится на особом контроле у Посла Казахстана в России.

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