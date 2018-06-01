В Алматинской области пропал участник группы Black and white

Известно, что перед исчезновением у пропавшего был конфликт с местными, которые угрожали расправой его семье.

26-летнего Назара Мирзаева разыскивают в Алматинской области и Алматы, передает Zakon.kz.

Информацию о пропавшем без вести молодом человеке разместил лидер "С.О.Б" Ислам Угушев в Facebook.

"Без вести пропал Мирзаев Назар Навиевич, 11.04.1992 г.р. Рост примерно 177-178 см. Вес примерно 80-85 кг. Татуировка на шее, с правой стороны, в виде индейца. 24 мая, между 15-16 часами дня вышел из дома по адресу - Алматинская область, Илийский район, посёлок им. Туймебаева, улица Молдагуловой, и до настоящего времени не вернулся. Был одет в темно-синие джинсы с потертостями, голубую футболку, серые домашние сланцы и чёрную толстовку с капюшоном и белыми надписями на спине и рукавах", - написал Угушев.

Он также сообщил, что перед исчезновением у Назара произошел конфликт с местной шпаной, которая пыталась отобрать у него деньги и телефон.

По данным Угушева, Назар является одним из участников музыкальной группы Black and white. Заявление о его пропаже написано и принято в Илийском РОВД.

"Убедительная просьба ко всем неравнодушным жителям города Алматы и Алматинской области оказать максимальное содействие в поисках без вести пропавшего Мирзаева Назара. Любую потенциальную важную информацию о местоположении без вести пропавшего, необходимо сообщить по указанным номерам: +7 747 907 05 95 - Марина (сестра). +7 747 302 68 42 - Галина (мама). +7 707 252 61 00 - Инициативная группа поиска Совет Общественной Безопасности", - обратился Ислам Угушев.

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