Восемь детей получили ожоги в иркутском ТРК «Комсомолл»

Дети пострадали при проведении опыта с горючей газо-воздушной смесью.

Восемь детей в возрасте 7–10 лет, доставлены в Иркутскую городскую клиническую больницу с ожогами после ЧП в иркутском ТРК «Комсомолл», передает РБК.

В сообщении пресс-службы Минздрава Иркутской области отмечается, что глава ведомства Олег Ярошенко поручил мобилизовать все силы и средства для оказания медпомощи пострадавшим. На место происшествия были направлены восемь бригад скорой медицинской помощи, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф.

Так же в пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавшие — дети в возрасте от 7 до 10 лет. По предварительным данным, они получили термические ожоги первой и второй степени.

По данным портала Irk.ru, пострадавшие дети получили ожоги при проведении химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация». Несмотря на то что открытого возгорания в ТРК не было, из здания, по данным управления МЧС, было эвакуировано около 1,5 тыс. человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области РБК сообщили, что дети пострадали при проведении опыта с горючей газо-воздушной смесью.

«В какой-то момент эта жидкость воспламенилась, воспламенение происходило в течение доли секунд, однако восемь детей в возрасте от 6 до 11 лет получили ожоги первой и второй степени, все они доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте работает следственно-оперативная группа. Эвакуация производилась в торговом центре после прибытия пожарных, персонал торгового центра никак не отреагировал на происшествие», — пояснил сотрудник пресс-службы.

Ранее на странице центра «Гравитация» в сети «ВКонтакте» было опубликовано объявление о проведении 1 июня большой праздничной программы, будущих гостей предупреждали, что они «вздрогнут от маленького водородного взрыва» и узнают, как устроен фейерверк.

Источник «Интерфакса» сообщил, что директор центра «Гравитация» задержан, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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