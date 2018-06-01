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В Австралии парочка занялась сексом в пассажирском автобусе

Экстремалов совершенно не смутило присутствие других пассажиров.

Фото : 120.su1 июня 2018, 17:29

В Австралийском городе Аделаида, влюбленная парочка решила предаться любовным утехам прямо во время поездки в пассажирском автобусе, сообщает 120.su.

Житель Аделаиды, ехавший на позднем автобусе, совершенно не обрадовался, когда на одной из остановок в салон вошла неадекватная парочка.

Мужчина и женщина вели себя настолько странно, что пассажир заранее предугадал, что станет свидетелем какой-нибудь невероятной сцены. Так и вышло — ничуть не смутившись присутствием мужчины, незнакомец и незнакомка предались бурным любовным утехам.

Невольный свидетель чужого бесстыдства, снял все происходящее на видео, а после выложил кадры в интернет. Он добавил, что через несколько остановок в автобус вошли еще люди, но даже увеличившаяся «аудитория» не остановила мужчину и женщину, продолживших своё увлекательное занятие.


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