Назначен заместитель председателя антикоррупционного агентства
Им стал Бектенов Олжас.
Фото : inform.kz1 июня 2018, 17:36
Распоряжение президента о назначении опубликовано на официальном сайте президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
"Распоряжением главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции", - отмечается в сообщении.
До этого назначения был заместителем акима Акмолинской области по вопросам экономики. Имеет государственные и международные награды, премии, почетные звания.
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