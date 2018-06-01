Назначен заместитель председателя антикоррупционного агентства

Им стал Бектенов Олжас.

Распоряжение президента о назначении опубликовано на официальном сайте президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

"Распоряжением главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции", - отмечается в сообщении.

До этого назначения был заместителем акима Акмолинской области по вопросам экономики. Имеет государственные и международные награды, премии, почетные звания.

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