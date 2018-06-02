В центральном парке Астаны девушка сорвалась с аттракциона

ЧП произошло в День защиты детей.

В центральном парке Астаны на одном из аттракционов сорвался трос в момент прыжка молодой посетительницы парка, передает Zakon.kz.

Информацию о ЧП и видео разместила в сообществе Facebook «Астана — Что? Где? Когда?» Олеся Крестьянинова:

«На аттракционе рогатка в центральном парке прыгала молодая девушка и во время прыжка оторвался трос, сначала она ударилась об железку, потом просто повисла в воздухе. Люди были в шоке», - написала Крестьянинова.

Интернет-пользовательница также подчеркнула, что владельцы катапульты не соблюдают технику безопасности, под аттракционом нет настила, смягчающего падение, и попросила администрацию Астаны обратить внимание и проверить городские аттракционы.

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