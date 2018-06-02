Назарбаев дал понять, что закрытых тем в стране нет - эксперт

Президент продемонстрировал высокую степень осведомленности о резонансных случаях, считает политолог.

Политолог Талгат Калиев высказался о проведенном накануне, 1 июня, расширенном заседании Политсовета партии "Нур Отан", передает корреспондент BNews.kz.

"Интенсивность высоких собраний на этой неделе можно назвать зашкаливающей. Заседание Совбеза, расширенное заседание Политсовета Нур Отана прошли на достаточно нетипично высоком градусе острых замечаний", - написал он.

По его мнению, в рамках заседания Совбеза были подняты вопросы эффективности работы Правительства и самой системы ее приоритетов. Главными определены повышение доходов населения и выработка эффективных механизмов по социализации незанятой молодежи.

На Политсовете правящей партии, как считает политолог, президент продемонстрировал высокую степень осведомленности о резонансных случаях, дав понять, что закрытых тем в стране фактически не существует.

"Случай с насилием в отношении южно-казахстанского ребенка рассмотрен с позиции круговой поруки, которая царит в области. В довесок к этому поднят вопрос зашкаливающей здесь коррупции, чтобы устроиться на работу техничкой, приходится платить взятку. Выход из этой ситуации Президент видит в минимизации человеческого фактора через цифровизацию всех процессов и повышение прозрачности работы госорганов. Помимо общеказахстанского тренда, данное поручение дано отдельно акиму области Жансеиту Туймебаеву, который тем самым должен срочно устранить выявленные безобразия", - отметил Калиев.

Однако сама цифровизация невозможна без глубоких изменений в обществе, уверен он.

"Партии поручено стать одним из авангардов модернизационных процессов. Видимо, именно с этой целью в ее руководство был назначен молодой Маулен Ашимбаев, призванный осовременить форматы работы партии с населением и внести туда долю креатива. Будем смотреть", - заключил эксперт.

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