Постояльцам японского отеля предлагают услугу "кот на час"

Поиграть с животными можно за 1800 иен.

Один из реканов (традиционных отелей) Японии стал популярным, благодаря услуге аренды кота в номер, сообщает РИА Новости.

При гостинице, расположенной на термальном курорте Хаконэ, существует "котокафе". Поиграть с животными можно за 1800 иен (5000 тенге). Владельцы решили расширить бизнес и ввели услугу аренды кота за 800 иен в час (2500 тенге).

Для отелей такая услуга оказалась новаторской и необычной даже в Японии, где только в Токио существует более 150 компаний типа Neko no Mise ("Кошачья лавка"), которые предлагают аренду котов и других животных.

После того, как один из постояльцев гостиницы написал восторженный отзыв с свой Twitter, отель прославился. Пост ретвитнули десятки тысяч человек, лайкнули — более 140 тысяч.

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